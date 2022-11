Earthfirst® Films obtient des certifications de la part de TUV Austria pour ses films d'emballage compostables à domicile

Earthfirst® Films propose de nouveaux films d'impression, d'étanchéité et d'emballage certifiés compostables à domicile

COLUMBUS, Ohio, 13 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Earthfirst® Films a ajouté une gamme de films d'emballage compostables à domicile certifiés TUV NF T51-800 à sa gamme existante de produits industriels compostables. Le PHA, combiné à d'autres biopolymères, est conçu pour produire des films contenant au moins 85 % de carbone neuf¹. Disponibles sous forme de films d'impression, d'étanchéité et d'emballage, ces nouveaux produits permettent de proposer de nouveaux environnements de fin de vie et d'offrir une plus grande accessibilité à un plus grand nombre de consommateurs.

De par leur composition chimique, les films compostables à domicile sont favorables aux gaz à effet de serre (GES) par rapport aux alternatives industrielles à base de combustibles fossiles et réduisent naturellement l'empreinte carbone des emballages. Ces nouveaux films sont conçus pour répondre aux besoins des secteurs de l'alimentation, de l'épicerie de détail, de la restauration rapide, de la restauration dans les stades et d'autres secteurs de consommation et industriels.

« Nous nous consacrons à l'innovation des films bioplastiques et sommes animés par la volonté de faire progresser la durabilité pour rendre la planète plus saine, a déclaré Guenther Winnerl, directeur commercial d'Earthfirst® Films. Nos clients adoptent progressivement les films compostables dans le cadre de l'identité de leur marque. Certains se préparent aux engagements de durabilité et aux projets de loi réglementaires de 2025 et les films que nous proposons servent à atteindre leurs objectifs. »

Les films Earthfirst® sont certifiés DIN CERTCO pour la compostabilité industrielle et TUV Austria pour la compostabilité domestique. Tous les films Earthfirst sont conformes aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact alimentaire.

¹Les pourcentages sont susceptibles d'être modifiés en fonction des changements de composition des biopolymères pour les propriétés des films.

Pour en savoir plus sur Earthfirst® Biopolymer Films, rendez-vous sur earthfirstfilms.com .

Earthfirst® Biopolymer Films par PSI - Amériques | Earthfirst® Biopolymer Films par Sidaplax - EMOA

Earthfirst® Biopolymer Films est un fabricant mondial de films d'emballage compostables EarthFirst® en biopolymère destinés aux secteurs de l'alimentation, des boissons, de la restauration rapide et à d'autres secteurs de biens de consommation emballés et de marchés industriels. Les bureaux de Columbus, Ohio (PSI) et de Gand, en Belgique (Sidaplax V.O.F.) desservent 50 pays en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Sidaplax V.O.F. est une filiale de PSI. Pour plus d'informations, contactez [email protected]

