Eastman, Brezilya ormanlarının restorasyonu için ortaklığa girdi

SOS Mata Atlântica ve Bracell ile işbirliği, Geleceğin Ormanları programını destekleyecek.

SÃO PAULO, 15 Aralık 2022 /PRNewswire/ -- Eastman , Brezilya Atlantik Ormanlarının restorasyonuna yardımcı olmak amacıyla tasarlanan bir programa destek olarak 15.000 adet fide bağışlamak için çevresel sivil toplum örgütü SOS Mata Atlântica ve çözülebilir selüloz üreticisi Bracell ile bir ortaklık anlaşması imzaladı.

From left to right: Mata Atlântica in Parati/RJ ©Andrea Herrera and the restoration area of Mata Atlântica ©Loan Barbosa.

Bu çevre girişimi, riparia ormanları ve Atlantik Ormanı biyomundaki yasal rezervler gibi kalıcı koruma alanlarında orman geri kazanımını harekete geçirmek için oluşturulan Geleceğin Ormanları (Brezilya Portekizcesinde Florestas do Futuro) programını destekleyecek. Eastman, SOS Mata Atlântica ve Bracell'in ortaklaşa yürüttüğü proje, Bahia'nın kuzey kıyısındaki bir çevre koruma alanı içinde yer alan Brezilya'nın Jequitibá bölgesindeki ormanların restorasyonuna odaklanıyor.

Eastman Vakfı tarafından yapılan bir yatırım, Bracell'in Orman Ortaklığı Programının bir parçası olan, bu seçili alandaki orman restorasyonuna dönük çalışmaları destekliyor. Entre Ríos Belediyesi içerisinde yer alan bölge iki doğal su kaynağına ev sahipliği yapıyor. Girişim, su düzenleme ekosistem hizmetinin iyileştirilmesine katkıda bulunarak tüm bölgeye fayda sağlayacak.

Restorasyon projesinin ayrıntıları

Restorasyon, yüksek yoğunluk ve çeşitlilik için bir metodoloji izleyecek; hektar başına 60 ila 100 farklı türe sahip 2500 yerli ağaç bulunur. Alan bakımı sırasında fide ekimi görüntülerini de içerecek periyodik raporların dağıtımı ve izleme dönemi sırasında yıllık raporların yanı sıra her bir proje aşamasının sona ermesini takiben fide ekimi raporları hazırlanacak.

Atlantik Ormanı, %90'ından fazlası Brezilya sınırları içerisinde yayılan tropikal bir orman biyomudur. Ülkenin doğu, kuzeydoğu, güneydoğu ve güney bölgelerini kapsayan Brezilya topraklarının %15'ini kapsar. Biyolojik çeşitlilik, iklim ve maliyet göz önünde bulundurulduğunda restorasyon için öncelikli küresel ekosistemler arasında yer alır. Brezilya hükümeti tarafından yürütülen araştırmaya göre orman, uygun bir şekilde restore edilirse türlerin %71'ini yok olmaktan kurtarabilecek ve sanayi devriminden bu yana atmosferde biriken karbonun neredeyse yarısını emebilecek bir ekosistemler grubunun bir parçasıdır.

SOS Mata Atlântica , Atlantik ormanlarının korunmasını destekleyen kamu politikalarını teşvik etmek amacıyla 1986 yılında kuruldu. Bracell, çözülebilir selüloz üretiminde küresel lider ve Eastman Naia™ Renew selülozik lif ürününün üretiminde kullanılan selülozün tedarikçisidir.

Eastman'ın hedeflerine sürdürülebilirlik yön verir

Dünya ormanlarının iyi yönetimi Eastman'ın sürdürülebilirlik stratejisinin temel unsurlarından biridir. Eastman'ın Atlantik Ormanı girişimindeki ortaklığı, Eastman'ın sürdürülebilir ormancılık yönetimi ve lif inovasyonuna bağlılığını gösteren ve onu ilk beş lif üreticisi arasında sıralayarak koyu yeşil bir tişört kazanmasını sağlayan 2022 Canopy Hot Button raporunun yayınlanmasından sadece birkaç hafta sonra duyuruldu.

Eastman, Naia™ ile birlikte sürdürülebilir tekstil ürünlerini herkes için erişilebilir hale getirmek istiyor. Naia™ Renew, %40 sertifikalı* geri dönüştürülmüş malzeme ve sertifikalı ormanlardan %60 sürdürülebilir olarak temin edilen ahşap hamurundan üretilir. Üretim süreci düşük su ve karbon ekolojik ayak iziyle optimize edilir.

Eastman Tekstil Genel Müdürü Ruth Farrell, "Atlantik ormanlarında bu kadar değerli bir doğal kaynağı geri kazandıracak bu girişiminin ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Büyük markaların sürdürülebilir ham maddeleri kullanarak çevresel etkiyi azaltmayı taahhüt ettiğini görüyoruz ve karbon ayak izlerini azaltmak ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmak için çözümler arıyorlar. Ve Naia™ da bu hikayenin bir parçası olacak."

Eastman 2025 yılına kadar başarmak istediği önemli Naia™ sürdürülebilirlik hedefleri belirledi. Eastman'ın Naia™ sürdürülebilirlik hedefleriyle yaptığı etki hakkında daha fazla bilgi almak için naia.eastman.com/sustainability-goals sayfasını ziyaret edin.

*Bir kitle dengesi yaklaşımıyla tahsis edilmiştir.

Eastman Hakkında

1920 yılında kurulan Eastman, insanların her gün kullandıkları ürünlerde geniş bir ürün yelpazesi sunan küresel bir özel malzeme şirketidir. Eastman, yaşam kalitesini esaslı bir şekilde artırmak amacıyla, güvenlik ve sürdürülebilirlik taahhüdünü korurken yenilikçi ürün ve çözümler sunmak için müşterilerle birlikte çalışır. Şirketin inovasyona dayalı büyüme modeli ulaşım, bina ve inşaat ve sarf malzemesi gibi çekici nihai pazarlarda lider konumlarını geliştirmek için birinci sınıf teknoloji platformlarından, müşteri bağlılığından ve farklılaştırılmış uygulama gelişiminden yararlanır. Küresel olarak kapsayıcı ve çeşitli bir şirket olan Eastman, dünya genelinde yaklaşık 14.000 kişiyi istihdam etmekte ve 100'den fazla ülkede müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketin 2021 yıllık geliri yaklaşık 10,5 milyar dolardır ve merkezi Kingsport, Tennessee, ABD'de bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.eastman.com adresini ziyaret edin.

Medya İletişim

Elyse Batista – Eastman Pazarlama İletişimleri, ABD

[email protected]

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SOURCE Eastman