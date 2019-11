Eastman colabora com a NB Coatings para oferecer plástico automotivo sustentável

"O Trēva fornece uma alternativa biobaseada e sustentável ao policarbonato, ABS e PC-ABS para aplicações automotivas em interiores, a uma posição neutra de custo", disse o líder do segmento de mercado automotivo da Eastman, Chris Scarazzo. "As inovações de material da Eastman atendem o que as FEOs precisam para desenvolver peças duráveis com materiais sustentáveis e as ajudam a cumprir seus objetivos de conteúdo sustentável e substituição do plástico derivado do petróleo".

Originado das florestas gerenciadas para sustentabilidade, o Trēva tem conteúdo biobaseado de 42% a 46%, certificado pelo programa BioPreferred® do USDA. Para continuar reduzindo o desperdício e maximizando os recursos, o Trēva se beneficia da tecnologia de renovação do carbono, o processo patenteado de reciclagem da Eastman, que recicla refugos de plástico tipicamente descartados em aterros sanitários ou jogados como lixo nas águas.

A tecnologia de renovação do carbono é uma tecnologia de reciclagem química que retira plásticos mistos descartados dos aterros sanitários e os converte em componentes moleculares simples que são, então, reintroduzidos na produção de uma variedade de produtos da Eastman, incluindo o Trēva – sem comprometer o desempenho.

Em aplicações automotivas, o Trēva baseado em celulose garante alto desempenho e impacto ambiental reduzido. Com propriedades ópticas e de birrefringência, ele garante alta claridade e força superior, além de ser adequado para aplicações tais como lentes de interface homem-máquina (HMI– human machine interface). O Trēva também suporta os desafios dos interiores automotivos, como altas temperaturas, umidade, radiação ultravioleta, arranhões ou borrões e exigências gerais de durabilidade. O Trēva tem baixas emissões de compostos orgânicos voláteis (COVs), o que é fundamental para peças internas. A facilidade de processamento e o excelente fluxo habilita boa estabilidade dimensional e projetos de parede fina para menor uso de material e peso mais leve.

"Como fornecedora de revestimentos ecologicamente consciente, a NB Coatings anuncia, com muita satisfação, esse grande avanço em pintura em colaboração com a Eastman", disse o vice-presidente do departamento técnico da NB Coatings, Jesse Fritcher. "Nossos experimentos com o Trēva revelaram que a adesão de nossas tecnologias de revestimento é comparável – e em alguns casos melhor – do que a obtida com graus tradicionais de PC-ABS, disponibilizando novas opções sustentáveis para os engenheiros de projeto automotivo".

Para obter mais informações, visite eastman.com/automotive-sustainability.

Sobre a Eastman

A Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que fabrica uma ampla variedade de produtos encontrados em itens utilizados pelas pessoas todos os dias. Com o propósito de melhorar a qualidade de vida de uma maneira material, a Eastman trabalha com os clientes para disponibilizar produtos e soluções inovadores, ao mesmo tempo que mantém o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa obtém vantagens de plataformas tecnológicas de classe mundial, envolvimento profundo dos clientes e desenvolvimento diferenciado de aplicações para desenvolver suas posições de liderança em mercados finais atraentes, tais como transporte, edificação e construção e bens de consumo. Como empresa globalmente inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14.500 pessoas em todo o mundo e serve clientes em mais de 100 países. Em 2018, a empresa teve receitas de aproximadamente $ 10 bilhões. Sua sede fica em Kingsport, Tennessee, EUA. Para obter mais informações, visite eastman.com.

Sobre a NB Coatings, Inc.

A NB Coatings, Inc. (NBCi), anteriormente Bee Chemical, foi estabelecida em 1945 e adquirida pela Nippon Paint (USA) Inc. em 2006 da Rohm & Haas. A NBCi é líder em revestimentos automotivos de plástico na América do Norte. A Nippon Paint é a quarta maior fabricante de tintas e revestimentos do mundo, com receitas globais de mais de $ 8 bilhões. Para obter mais informações sobre a NBCi, visite www.nbcoatings.com.

