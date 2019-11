Eastman colabora con NB Coatings para ofrecer plástico sostenible al sector automovilístico

Obtenido en bosques gestionados de forma sostenible, Trēva tiene un contenido de base biológica de entre el 42 y el 46 por ciento certificado por el programa BioPreferred® del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Para seguir reduciendo residuos y maximizando recursos, Trēva utiliza la tecnología de renovación de carbono, un proceso de reciclaje patentado por Eastman que recicla los residuos plásticos que suelen acabar en los vertederos o que se encuentran como basura en las vías fluviales.

La tecnología de renovación de carbono es una tecnología de reciclaje químico que separa los residuos plásticos mezclados de los vertederos y los convierte en componentes moleculares simples que, a continuación, se reintroducen en la producción de una serie de productos de Eastman, como Trēva, sin comprometer su rendimiento.

En las aplicaciones del automóvil, Trēva, el material a base de celulosa de Eastman, presenta un gran rendimiento y un reducido impacto medioambiental. Gracias a sus propiedades ópticas y de birrefringencia, ofrece una gran transparencia y fuerza, y es adecuado para la producción de aplicaciones como lentes de interfaz humano-máquina (HMI, por sus siglas en inglés). Trēva también resiste a los desafíos del interior del automóvil, como las altas temperaturas, la humedad, la radiación ultravioleta, los rasguños e imperfecciones, y los requisitos generales de durabilidad. Trēva tiene un bajo nivel de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, una característica fundamental para piezas interiores. Su facilidad de procesamiento y excelente flujo permiten obtener una buena estabilidad dimensional y diseños de paredes finas que contribuyen al uso de menos material y a un menor peso.

"Como proveedor de recubrimientos preocupado por el medioambiente, NB Coatings está encantado de anunciar su innovación en el ámbito de la pintura en colaboración con Eastman", dijo Jesse Fritcher, vicepresidente técnico de NB Coatings. "Nuestras pruebas con Trēva han demostrado que la adhesión a nuestras tecnologías de recubrimiento es comparable a la obtenida en categorías convencionales de PC-ABS, y en algunos casos mejor, lo que ofrece nuevas opciones sostenibles a los ingenieros de diseño de automóviles".

Acerca de Eastman

Eastman es una empresa internacional de materiales especializados que fabrica una gran variedad de productos presentes en los objetos que usamos a diario. Con el fin de mejorar la calidad de vida en el aspecto material, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer productos y soluciones innovadores, a la par que mantiene su compromiso de cara a la seguridad y a la sostenibilidad. El modelo de crecimiento impulsado por la innovación de la empresa aprovecha las plataformas tecnológicas de categoría mundial, la profunda participación del cliente, y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para aumentar sus posiciones líderes en mercados atractivos como el transporte, la construcción y edificación y los consumibles. Como empresa mundialmente inclusiva y diversa, Eastman cuenta con aproximadamente 14.500 empleados en todo el mundo, y da servicio a clientes de más de 100 países. En 2018, la empresa tuvo ingresos de aproximadamente 10 mil millones de dólares, y tiene su sede en Kingsport (Tennessee, EE. UU.). Para obtener más información visite eastman.com.

Acerca de NB Coatings, Inc.

NB Coatings, Inc. (NBCi), anteriormente Bee Chemical, se creó en 1945 y fue comprada por Nippon Paint (USA) Inc. a Rohm & Haas en 2006. NBCi es el líder en recubrimientos para plásticos del sector automovilístico en Norteamérica. Nippon Paint es el cuarto mayor fabricante de pinturas y recubrimientos a nivel mundial, con unos ingresos globales que superan los 8000 millones de dólares. Para obtener más información sobre NBCi, visite www.nbcoatings.com.

