PARIS, 17 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Esta manhã, o presidente francês, Emmanuel Macron, e Mark Costa, presidente do conselho e CEO da Eastman (NYSE: EMN), anunciarão em conjunto o plano da Eastman de investir até USD 1 bilhão em uma usina de reciclagem molecular material a material na França. Essa usina utilizaria a tecnologia de renovação de poliéster da Eastman para reciclar até 160 mil toneladas métricas por ano de resíduos plásticos difíceis de reciclar, que atualmente são incinerados.

"O investimento na França é um passo significativo na estratégia da Eastman de acelerar uma economia circular em todo o mundo. A Eastman tem orgulho de fazer parceria com o governo francês para contribuir ativamente com os compromissos ousados da França e da UE", disse Mark Costa, presidente do conselho e CEO da Eastman. Em 10 de novembro de 2021, a Eastman e a Procter & Gamble anunciaram que a Herbal Essences será a primeira marca da P&G a utilizar plástico reciclado molecular Eastman Renew em suas embalagens. Em 1º de junho de 2021, a Eastman anunciou sua colaboração com a LVMH Perfumes & Cosmetics, uma divisão da potência de luxo LVMH, para desenvolver embalagens viabilizadas pelas tecnologias de reciclagem molecular da Eastman para o Dior Addict Lip Maximizer, o primeiro produto de luxo com Cristal Renew da Eastman. A Eastman investirá até USD 1 bilhão para acelerar a economia circular por meio da construção da maior usina de reciclagem de plásticos moleculares do mundo na França. A tecnologia comprovada de renovação de poliéster da Eastman oferece verdadeira circularidade para resíduos plásticos difíceis de reciclar, que permanecem atualmente em uma economia linear. Esses resíduos difíceis de reciclar têm seus componentes moleculares desintegrados e, em seguida, unidos novamente para se tornarem materiais de primeira qualidade sem comprometer o desempenho. A tecnologia de renovação de poliéster da Eastman permite o valor potencialmente infinito dos materiais, mantendo-os em produção, ciclo de vida após o ciclo de vida.

O investimento possibilitaria a reciclagem anual de resíduos plásticos suficientes para encher 2,5 vezes o estádio de futebol nacional Stade de France, além de criar material de qualidade virgem com uma pegada de carbono significativamente menor. A Eastman é a maior investidora no evento "Choose France" desse ano, que tem como foco atrair investimentos estrangeiros para a França.

Esse projeto, realizado em várias fases, inclui unidades que preparariam os resíduos plásticos mistos para o processamento, uma unidade de metanólise para despolimerizar os resíduos e linhas de polímeros para criar diversos materiais de primeira qualidade para aplicações especializadas em embalagens e têxteis. A Eastman também pretende estabelecer um centro de inovação em reciclagem molecular que permita à França manter um papel de liderança na economia circular. Esse centro de inovação promoveria métodos e aplicações alternativos de reciclagem para conter a incineração de resíduos plásticos e deixar o insumo fóssil no solo. Espera-se que a usina e o centro de inovação estejam em operação até 2025, gerando empregos para aproximadamente 350 pessoas e criando mais 1.500 empregos indiretos nas áreas de reciclagem, energia e infraestrutura.

Uma economia circular é fundamental para solucionar a crise global de resíduos plásticos e a crise climática, que estão no centro das atenções na França e em toda a Europa. Essa parceria de longo prazo entre a França e a Eastman contribuirá para que a UE atinja suas metas de sustentabilidade, reduzindo as emissões de carbono e viabilizando uma economia circular. A França demonstrou enorme liderança ao reconhecer o papel vital da reciclagem molecular e ao apoiar investimentos em inovação.

O projeto da Eastman também contou com o apoio de um número impressionante de marcas globais que compartilham seu compromisso de resolver o problema mundial dos resíduos plásticos e que veem a reciclagem molecular como uma ferramenta fundamental para alcançar a circularidade. LVMH Beauty, The Estée Lauder Companies, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal e Danone assumiram a liderança ao assinar cartas de intenção para acordos de fornecimento de vários anos com essa usina.

A tecnologia comprovada de renovação de poliéster da Eastman oferece verdadeira circularidade para resíduos plásticos difíceis de reciclar, que permanecem atualmente em uma economia linear. Esse material é normalmente incinerado porque não pode ser reciclado mecanicamente ou deve ser eliminado com as tecnologias existentes. Esses resíduos difíceis de reciclar têm seus componentes moleculares desintegrados e, em seguida, unidos novamente para se tornarem materiais de primeira qualidade sem comprometer o desempenho. A tecnologia de renovação de poliéster da Eastman permite o valor potencialmente infinito dos materiais, mantendo-os em produção, ciclo de vida após o ciclo de vida. Com as eficiências inerentes da tecnologia e as fontes de energia renovável disponíveis na França, os materiais podem ser produzidos com emissões de gases de efeito estufa até 80% menores do que os métodos tradicionais.

"Acelerar a transição para uma economia circular é um dos principais desafios dos próximos anos. O investimento substancial da Eastman na França demonstra a disposição de nosso país em adotar tecnologias inovadoras que nos ajudarão a alcançar nossas ambições ecológicas e econômicas, revolucionando as capacidades de reciclagem de plásticos de nosso país", disse Barbara Pompili, Ministra da Transição Ecológica da França. "A França sempre esteve na vanguarda dessa jornada e, juntamente com a Eastman, está recebendo os meios para atingir suas ambiciosas metas de reciclagem de plásticos para 2025. Estamos muito entusiasmados em dar as boas-vindas a uma empresa que tem uma história de cem anos de inovação em escala global e mais de 30 anos de experiência em reciclagem molecular."

Agnès Pannier-Runacher, Ministra Delegada Francesa da Indústria, afirmou: "O projeto em escala mundial da Eastman permitirá que a França se posicione como líder europeia em novas tecnologias de reciclagem e recuperação de resíduos plásticos. Esse investimento é o resultado da abordagem ambiciosa para a recuperação industrial liderada pelo governo desde 2017, que permitiu à França tornar-se o país mais atraente da Europa a partir de 2018 para projetos industriais. Com esse projeto, que é um passo importante para nossa soberania, estamos recebendo os meios para alcançar nossas ambições em termos de transição ecológica, ao mesmo tempo que criamos empregos sustentáveis em fabricação, infraestrutura e energia. Esperamos desenvolver esse relacionamento com a Eastman."

"O investimento na França é um passo significativo na estratégia da Eastman de acelerar uma economia circular em todo o mundo. A Eastman tem orgulho de fazer parceria com o governo francês para contribuir ativamente com os compromissos ousados da França e da UE", disse Costa. "A França demonstrou seu compromisso com um futuro sustentável, e a Eastman estabeleceu metas ambiciosas semelhantes de carbono e economia circular. O anúncio de hoje foi possível graças ao apoio do Presidente Macron, do governo francês e de sua agência Business France, que trabalharam com uma urgência impressionante para viabilizar e incentivar esse grande e complexo projeto. Esperamos trabalhar juntos no longo prazo e oferecer as inovações necessárias para reciclar resíduos plásticos e proteger nosso planeta para as gerações futuras.

"O plano de construir a maior usina de reciclagem de plásticos do mundo na França é uma parte importante de nossa estratégia geral de economia circular", acrescentou Costa. "O anúncio de hoje é um marco importante para nosso compromisso, e esperamos alcançar outros marcos nos próximos meses, incluindo acordos relacionados à garantia de resíduos plásticos que serão o fornecimento de matéria-prima, a garantia de incentivos governamentais e a decisão de localização do local."

Sobre a Eastman Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de matérias-primas especiais que produz uma ampla variedade de produtos encontrados em objetos que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman colabora com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa utiliza plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14 mil pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de cem países. A empresa tem um faturamento de aproximadamente USD 10 bilhões e está sediada em Kingsport, Tennessee, nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse eastman.com/france.

