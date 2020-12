Eastman podejmuje globalne wyzwania poprzez ambitny program zrównoważonego rozwoju

Innowator w dziedzinie materiałów publikuje raport w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2020 rok i ogłasza zobowiązania na 2030 rok.

KINGSPORT, Tenn., 1 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Spółka Eastman (NYSE:EMN) ogłosiła ambitne zobowiązania w obszarze zrównoważonego rozwoju do 2030 roku przy okazji opublikowania raportu w sprawie zrównoważonego rozwoju za 2020 rok. Raport podkreśla zaangażowanie spółki we wprowadzanie innowacyjnych przyjaznych dla środowiska rozwiązań i ustanawia cele, które pomogą sprostać tym długotrwałym i potencjalnie wyniszczającym wyzwaniom, które nie są obojętne dla naszej rosnącej w szybkim tempie populacji; są to zmiany klimatyczne, kryzys związany z odpadami z tworzyw sztucznych i nierówności społeczne.

„Poprzez innowacje procesów, układów i materiałów, możemy opracować rozwiązania, które przyczynią się do rozwiązania problemu zmian klimatycznych i odpadów z tworzyw sztucznych, przy równoczesnym wprowadzaniu na rynek produktów w trosce o nieustannie powiększającą się populację" - powiedział Mark Costa, prezes Zarządu i dyrektor generalny Eastman. „Określamy to jako innowacje na rzecz lepszego obiegu".

Jako innowator w dziedzinie materiałów, Eastman jest na dobrej pozycji, pozwalającej na sprostanie tym wyzwaniom i wsparcie w opracowywaniu rozwiązań, które będą służyły wszystkim. W ramach strategii „lepszego obiegu", spółka planuje następujące działania:

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Eastman podjął zobowiązanie do nieustannej poprawy wpływu swojej działalności operacyjnej na środowisko. Spółka wspiera Porozumienie paryskie i w myśl postanowień tego dokumentu zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO 2 do 2050 roku.

Zobowiązanie do roku 2030:

Obniżenie łącznej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o jedną trzecią do 2030 w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Wprowadzanie innowacji z zamiarem oferowania produktów umożliwiających oszczędność energii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych w ramach naszych łańcuchów wartości i na poziomie konsumentów.

Dominujący obieg zamknięty

Eastman ma swój wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dla spółki Eastman oznacza to zapobieganie składowaniu odpadów z tworzyw sztucznych na wysypiskach i wprowadzaniu ich do środowiska naturalnego poprzez innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu ukierunkowane na przekształcenie odpadów w surowce, tym samym obniżając zużycie surowców kopalnych.

Zobowiązania do roku 2030:

Recykling ponad 500 mln funtów (ok. 226 796 ton) odpadów z tworzyw sztucznych rocznie z zastosowaniem technologii recyklingu molekularnego, przy czym do 2025 spółka zobowiązuje się do recyklingu ponad 250 mln funtów (ok. 113 398 ton) odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, wykorzystując te technologie.

Przyspieszenie poprawy systemu recyklingu poprzez ciągły rozwój możliwości odzysku coraz bardziej złożonych produktów oraz poprzez udział w inicjatywach i partnerstwach na rzecz zwiększenia odzysku tych odpadów.

Troska o społeczeństwo

Działalność spółki Eastman zaczyna i kończy się na ludziach. Poprzez rozpoczęcie działań wewnątrz organizacji, w celu zapewnienia że ogół pracowników odzwierciedla różnorodność światowej populacji w harmonii z partnerskimi podmiotami zewnętrznymi, i wspieranie w ramach kluczowych obszarów oddziaływania, Eastman przyczyni się do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Zobowiązania do 2030 r.:

Osiągnięcie proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn zgodnie z zobowiązaniem w ramach koalicji Paradigm for Parity®.

Zajęcie pozycji lidera równości rasowej w naszej branży.

Zwiększenie dynamiki wprowadzania nowych innowacji produktowych, które przyspieszą postępy w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społeczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produktu i przejrzystości.

W ramach zaangażowania firmy w wypełnienie zobowiązań na 2030 rok, Eastman opublikował raport w sprawie zrównoważonego rozwoju za rok 2020. Raport ten w sposób przejrzysty przedstawia spojrzenie na postępy, jakie poczyniła spółka w osiągnięciu celów wyznaczonych na 2020 rok i plan realizacji programu na rok 2030.

„Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na postępach, jakie poczyniliśmy w ramach wykonania poprzednich celów" - powiedział p. Costa. „Pogłębiliśmy naszą wiedzę w zakresie sposobu, w jaki zrównoważony rozwój w połączeniu z innowacjami stanie się siłą napędową transformacji w firmę produkującą specjalistyczne materiały i z poświęceniem rozwijamy praktyki środowiskowe i społeczne w całej naszej organizacji i w społecznościach, których jesteśmy częścią, każdego roku publikując sprawozdanie z poczynionych postępów".

Raport w sprawie zrównoważonego rozwoju za rok 2020 jest już dostępny. Pełna wersja raportu i szczegółowe informacje na temat zobowiązań na 2030 rok w zakresie tworzenia lepszego obiegu znajdują się na stronie eastman.com/sustainabilityreport.

Eastman

Spółka Eastman, założona w 1920 r., jest międzynarodowym producentem materiałów specjalistycznych, oferującym szeroką gamę produktów, które można znaleźć w przedmiotach codziennego użytku. W celu znacznej poprawy jakości życia, Eastman współpracuje z klientami z zamiarem dostarczenia innowacyjnych produktów i rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Model rozwoju spółki napędzanego innowacjami wykorzystuje światowej klasy platformy technologiczne, zaangażowanie klientów i tworzenie zróżnicowanych zastosowań do poprawy swojej pozycji lidera na atrakcyjnych rynkach końcowych, takich jak sektor transportu, budownictwa i materiałów eksploatacyjnych. Jako spółka promująca włączenie społeczne i różnorodność na skalę światową, Eastman zatrudnia około 14 500 pracowników na całym świecie, świadcząc usługi na rzecz klientów z ponad 100 krajów. Dochody spółki, której siedziba mieści się w Kingsport w amerykańskim stanie Tennessee, w 2019 roku wyniosły blisko 9.3 mld $. Więcej informacji znajduje się na stronie eastman.com.

