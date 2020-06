Eastman présente Tritan™ Renew pour une durabilité sans compromis

Le fournisseur de matériaux durables présente le copolyester Tritan de nouvelle génération

KINGSPORT, Tennessee, 23 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le fournisseur international de plastiques spécialisés Eastman lance le copolyester Tritan™ Renew. Tritan Renew offre la durabilité sans compromis, en proposant la même durabilité, performance et sécurité que le matériau Tritan d'origine, mais contient à présent jusqu'à 50 % de matériaux recyclés certifiés issus de déchets plastiques. Eastman proposera Tritan Renew avec ses technologies innovantes de recyclage circulaire avancé qui utilisent du plastique recyclé comme matière première, réduisent la consommation de combustible fossile et ont des émissions de gaz à effet de serre plus faibles.

« Tritan Renew est une étape importante pour Eastman, car il s'agit du premier produit sur le marché qui utilise le recyclage moléculaire rendu possible par les technologies de recyclage circulaire avancé d'Eastman. Nous avons fait des progrès considérables au cours de la dernière année pour créer des solutions durables qui convertissent des millions de kilos de déchets en nouveaux matériaux », a déclaré Mark Costa, président du conseil d'administration et PDG d'Eastman.

Eastman s'engage sur des innovations qui aident à bâtir une économie circulaire. En 2019, la société a commencé le recyclage à l'échelle commerciale pour un large éventail de matières plastiques afin d'empêcher que ces matières soient envoyées dans les décharges, qu'elles soient incinérées ou, pire encore, qu'elles se retrouvent dans l'environnement.

Les technologies de recyclage circulaire avancé d'Eastman, à savoir la technologie de renouvellement du carbone (CRT) et la technologie de renouvellement du polyester (PRT), ont une empreinte carbone nettement plus faible que les procédés de production pour les produits fabriqués à partir de matières premières à base de combustibles fossiles. Les innovations d'Eastman en matière de recyclage moléculaire peuvent renvoyer les déchets plastiques à leur forme moléculaire un nombre infini de fois, créant ainsi la possibilité d'un avenir réellement circulaire.

« Grâce à l'innovation rapide de la technologie de renouvellement du polyester, Tritan Renew ajoute les matériaux recyclés certifiés à ses performances exceptionnelles et fournit l'une des solutions de durabilité les plus intéressantes disponibles », a déclaré Scott Ballard, directeur adjoint et directeur général chez Eastman Specialty Plastics. « La robustesse de Tritan a rendu possible le fait que des produits durables et réutilisables réduisent les déchets des matériaux à usage unique depuis son lancement en 2008. »

Eastman produit Tritan Renew grâce à des matériaux recyclés certifiés pour une variété de produits durables, y compris les bouteilles de sport réutilisables, les petits appareils électroménagers, les conteneurs pour le stockage des aliments et les lunettes, ainsi que les textiles et les emballages cosmétiques. Les matériaux recyclés de ces produits sont obtenus grâce à un processus d'allocation de bilan de masse certifié par l'ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

Rendez-vous sur eastman.com/tritanrenew pour en savoir plus sur Tritan Renew et les technologies de recyclage d'Eastman.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une société mondiale de matériaux spécialisés, qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans les articles que les individus utilisent quotidiennement. Dans le but d'améliorer la qualité de vie selon une approche matérielle, Eastman travaille aux côtés de ses clients pour fournir des produits et solutions innovants, tout en maintenant un engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité. Le modèle de croissance axé sur l'innovation de l'entreprise tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour faire avancer sa position de leader sur des marchés finaux attractifs tels que les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que les biens de consommation. En tant qu'entreprise globalement inclusive et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2019, la société a accumulé des revenus d'environ 9,3 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eastman.com.

À propos d'Eastman dans l'économie circulaire

En 2019, Eastman a commencé le recyclage chimique à l'échelle commerciale pour un large éventail de déchets plastiques qui seraient autrement incinérés, mis en décharge, ou pire, se retrouveraient dans l'environnement. Les technologies de recyclage circulaire avancé d'Eastman traitent des déchets plastiques que les procédés de recyclage mécanique traditionnels ne peuvent pas traiter, y compris les polyesters, le polypropylène, le polyéthylène et le polystyrène provenant de diverses sources, dont les plastiques à usage unique, les textiles et les tapis. Ces technologies offrent une véritable solution circulaire de recyclage sans fin pour les matériaux, leur permettant d'être réutilisés de façon répétée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eastman.eco.

