Eastman propose une seconde solution novatrice de recyclage au problème des déchets plastiques mondiaux

KINGSPORT, Tennessee, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE : EMN) a annoncé aujourd'hui une innovation révolutionnaire pour traiter le problème des déchets plastiques de la planète.

Faites l'expérience du communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8520751-eastman-plastic-waste-circular-recycling-technology/

La stratégie de croissance dirigée par l'innovation chez Eastman, étayée par une création de valeur par la durabilité et un engagement à renforcer la qualité de l'existence de façon matérielle, conduit les efforts de la Société afin de faire progresser l'économie circulaire en découvrant de nouvelles utilisations pour des produits ou matériaux qui autrement atteindraient la fin de leur vie. En mars, la Société a fait part de plans en vue du lancement d'une technologie sophistiquée de recyclage circulaire décomposant les déchets de polyesters ne pouvant pas être recyclés par les méthodes mécaniques actuelles en composants de base en polymère. Ceux-ci sont alors réintroduits en tant que nouveaux polymères à base de polyester, et ceci constitue une véritable solution circulaire.

L'annonce d'aujourd'hui présente une seconde innovation d'Eastman intitulée carbon renewal technology (technologie de renouvellement du carbone). Elle est en mesure de recycler certains déchets plastiques parmi les plus complexes, dont les plastiques non polyestériques et plastiques mixtes ne pouvant être traités par des technologies conventionnelles à cet effet. Cette nouvelle technologie de recyclage permet de détourner des décharges entre autres des matériaux comme les emballages flexibles et les films plastiques.

En modifiant à l'avant le système de production de cellulose d'Eastman, la technologie de renouvellement du carbone fait appel aux déchets plastiques comme charges d'alimentation et les reconvertit en composants moléculaires simples et polyvalents. Ce processus oxyde en partie le plastique et, avec une efficacité très élevée, le convertit en composants de base de produits cellulosiques pour certains produits d'Eastman, inclus les branches d'activités de matériaux et fibres de pointe qui sont destinés aux marchés finals de l'ophtalmologie, des matières durables, emballages, textiles et non textiles.

Eastman a effectué des essais pilotes sur son site de Kingsport et prévoit pour 2019 une production commerciale s'appuyant sur ses actifs existants. Le succès rapide dans la mise au point d'une nouvelle approche de recyclage est un exemple supplémentaire de la façon dont Eastman tire parti de son échelle et de son intégration afin de proposer des solutions durables pour la planète.

Eastman explore des collaborations commerciales en vue de rassembler des déchets plastiques mixtes à recycler par le biais de sa technologie de renouvellement du carbone sur une échelle commerciale.

Mark Costa, président du conseil d'administration et PDG, a souligné : « Eastman possède la technologie, la puissance d'innovation et les personnes pour créer une différence. Eastman occupe aujourd'hui une position unique pour fournir deux solutions puissantes et novatrices ciblant des courants différents de déchets plastiques qui posent des défis complexes. Les plastiques sont utilisés de diverses manières, toutes importantes. Mais comme certains ne présentent pas de bonnes solutions de fin de vie ou sont mis à l'écart, le monde est confronté à un problème d'une ampleur significative. »

« Eastman épouse le but que la Société affiche de renforcer la qualité de vie de façon matérielle pour les gens autour du globe, » a ajouté Costa. « Ceci se traduit non seulement dans une production de matériaux supérieurs pour les articles utilisés tous les jours par le grand public, mais encore dans une contribution significative à une économie circulaire : une économie où nous réutilisons et redonnons un but à nos ressources de façon à ce qu'elles retiennent leur valeur le plus longtemps possible. »

D'après Steve Crawford, directeur général adjoint et directeur de la technologie chez Eastman, le nouveau portefeuille de recyclage illustre parfaitement la stratégie de croissance dirigée par l'innovation de la Société.

« En tant que leader dans l'innovation des matériaux, Eastman peut aujourd'hui fournir des solutions uniques qui vont aider nos clients et utilisateurs finals à atteindre leurs objectifs de durabilité, » a commenté Crawford. « Les technologies circulaires d'Eastman représentent une opportunité de partenariats en vue d'apporter des solutions, y compris les options pour fin de vie, et qui ont un impact sur le problème mondial des déchets. »

Pour davantage d'informations, visitez eastman.com/circular.

À propos d'Eastman Chemical Company

Eastman est une société mondiale de matériaux spécialisés, élaborant une vaste gamme de produits pour des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec sa clientèle pour livrer l'innovation dans ses produits et solutions tout en préservant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de la Société repose sur l'innovation et tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'un profond engagement des clients et d'un développement différencié d'applications pour faire progresser ses positions en tête de marchés finals comme les transports, le bâtiment et les matières consommables. En tant que société mondiale, intégrante et diverse, Eastman emploie environ 14 500 personnes autour du monde et elle est au service d'une clientèle dans plus de 100 pays. Les recettes de la Société en 2018 ont atteint approximativement 10 milliards de dollars. Son siège est à Kingsport dans le Tennessee aux États-Unis. Pour davantage d'informations, visitez eastman.com.

Relation avec les médias :

Laura Mansfield, APR

The Tombras Group

+1 (865) 599.9968

lmansfield@tombras.com

Contact pour la Société :

Brad Lifford

Eastman

blifford@eastman.com

+1 (423) 229.6543

Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman