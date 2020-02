Easyfairs Northeral acquiert un événement d'hôtellerie-restauration

La société poursuit son expansion en Algérie où le secteur touristique est en plein essor

BRUXELLES, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Easyfairs Northeral, l'antenne nord-africaine d'Easyfairs, a annoncé l'acquisition de SIEL – l'exposition internationale des équipements et services d'hôtellerie-restauration. Cet événement vieux de 14 ans attire chaque année plus de 7 000 visiteurs du secteur horeca et bénéficiera désormais de toute l'expertise du groupe dans ce domaine, Easyfairs organisant déjà sept événements du même genre en Scandinavie, aux Pays-Bas et en Belgique.

La prochaine édition, qui sera rebaptisée SIEL HORECA Expo, se déroulera du 8 au 10 décembre 2020 au Centre international de conférences d'Alger.

2 393 projets touristiques approuvés

Olivier-Hicham Allard, directeur général d'Easyfairs Northeral, explique : « Nous suivons de près les initiatives du gouvernement algérien visant à développer un secteur touristique et hôtelier de calibre mondial. Le ministère algérien du Tourisme a annoncé en décembre 2019 la création d'au moins 310 274 nouveaux lits à travers plus de 2 393 nouveaux projets touristiques. Cela témoigne d'une dynamique impressionnante qui ne fait que commencer, les 1 200 km de littoral méditerranéen du pays ne disposant pratiquement pas d'infrastructure touristique. »

« En outre, l'ouverture du pays aux investissements étrangers annonce l'arrivée massive de franchises et de marques internationales, notamment des cafés, salons de thé et chaînes de restaurants. À titre de comparaison, notre événement Horeca Expo en Belgique rassemble plus de 650 exposants sur 50 000 m², et cela pour un pays de 11 millions d'habitants. Vous pouvez donc imaginer le potentiel d'un pays de 44 millions d'habitants qui a décidé de devenir une destination touristique internationale, à deux heures de la plupart des capitales européennes. »

