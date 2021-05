easyMarkets lança a conta μBTC

A nova conta μBTC da easyMarkets oferece aos seus clientes a capacidade de negociar qualquer um dos mais de 200 instrumentos – diretamente, sem a necessidade de trocar seu Bitcoin por moedas fiduciárias – de uma forma rápida e fácil com base na blockchain. A nova conta cria automaticamente um endereço de carteira Bitcoin para facilidade de uso, conveniência e eficiência, garantindo que os clientes possam reagir rapidamente para se proteger durante a volatilidade e aproveitar a oportunidade quando se apresentar.

A conta μBTC da easyMarkets apresenta todas as ferramentas, proteções e condições competitivas inovadoras que as outras contas de moeda base oferecem, incluindo:

Alguns dos spreads fixos mais estreitos do setor em ações, criptomoedas, commodities, metais, opções e moedas.

Nenhum slippage na plataforma e no aplicativo da easyMarkets – um benefício poderoso quando se está negociando instrumentos altamente móveis, como as criptomoedas.

Proteção contra saldo negativo

Stop Loss e Take Profit gratuitos e garantidos na plataforma e no aplicativo da easyMarkets

Disponível também na MT4 para usuários experientes

Em 17 de maio de 2021, Ohad Golan, diretor de marketing, disse sobre a nova conta:

"Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos traders a capacidade de depositar, sacar e negociar com seus fundos de Bitcoin. À medida que o Bitcoin atingiu o nível crítico de capitalização de mercado de 1 trilhão de dólares, cada vez mais pessoas compraram um rali impressionante, incluindo nossos clientes. Com seus fundos em Bitcoin, embora não sejam capazes de negociar fora de uma bolsa até agora. É por isso que este novo tipo de conta dá aos nossos clientes ainda mais liberdade e escolha ao negociar com a easyMarkets. Temos certeza de que isso também será benéfico para nossos parceiros e afiliados, abrindo novas oportunidades promocionais e de marca.

No momento da redação deste comunicado, a Bitcoin atingiu um valor de mercado de 948,98 bilhões de dólares, volume de 24 horas de 100,62 bilhões de dólares e um impressionante crescimento acumulado no ano de +69,58%. Todos os outros ativos "convencionais" perdem terreno em comparação. E é exatamente por isso que este novo serviço que estamos oferecendo é tão empolgante."

A conta μBTC da easyMarkets está disponível em todas as plataformas oferecidas pela easyMarkets: plataformas web, aplicativo e MT4.

Outra vantagem ao depositar, sacar e negociar com a conta μBTC da easyMarkets é a segurança. A easyMarkets é regulamentada em vários locais em todo o mundo, da Europa à Austrália, incluindo a licença da CySEC e da ASIC, garantindo que todas as atividades sejam realizadas de forma transparente, protegendo os clientes e seus ativos.

A inscrição na nova conta μBTC da easyMarkets é tão simples quanto a inscrição em qualquer outra de suas contas.

Crie uma conta na easyMarkets.

Durante a inscrição, selecione Microbitcoin como sua moeda base

Verifique sua conta e sua identidade

Capitalize sua conta μBTC com a leitura do código QR fornecido

Agora é possível depositar e retirar em BTC e negociar qualquer um dos vários ativos que a easyMarkets oferece.

O Bitcoin foi amplamente adotado como um instrumento de negociação e moeda virtual nos últimos anos. A easyMarkets se une a empresas como o PayPal, a casa de leilões Southeby, o Twitch, de propriedade da Amazon, Etsy e Xbox para aceitar o Bitcoin para serviços e transações. E muitas empresas como Amazon, eBay, JP Morgan e Rakuten, o mega site japonês de comércio eletrônico, estão considerando a possibilidade de adotar o Bitcoin como uma forma de pagamento.

Observe que só é possível depositar e sacar BTC com a conta μBTC da easyMarkets e não é possível pode converter os fundos para outras moedas fiduciárias. Todos os instrumentos negociados nas plataformas oferecidas pela easyMarkets são CFDs, o que significa que você não possui o ativo subjacente.

FONTE easyMarkets

