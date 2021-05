easyMarkets lance le compte μBTC

Le nouveau compte μBTC d'easyMarkets donne à ses clients la possibilité d'échanger n'importe lequel des plus de 200 instruments financiers, directement, sans avoir besoin d'échanger leurs bitcoins contre des devises FIAT, d'une manière rapide et facile basée sur la blockchain. Le nouveau compte crée automatiquement une adresse de portefeuille Bitcoin pour plus de facilité d'utilisation, de commodité et d'efficacité, ce qui permet aux clients de réagir rapidement pour se protéger en cas de volatilité et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent.

Le compte μBTC d'easyMarkets dispose des mêmes outils innovants, protections et conditions concurrentielles que ses autres comptes de devise de base, notamment :

Des spreads fixes parmi les plus serrés du secteur sur les actions, les cryptomonnaies, les matières premières, les métaux, les options et les devises.

Aucun retard entre la plate-forme easyMarkets et l'application. Il s'agit d'un avantage considérable lorsque l'on négocie des instruments très mobiles comme les cryptomonnaies.

Une protection contre les soldes négatifs

Stop Loss & Take Profit gratuits et garantis sur la plate-forme et l'application easyMarkets

Disponible également sur MT4, pour les utilisateurs expérimentés

Voici ce qu'à déclaré le directeur marketing, Ohad Golan, le 17 mai 2021, à propos du nouveau compte :

« Nous sommes ravis d'offrir à nos traders la possibilité de déposer, retirer et négocier avec leurs ressources en bitcoins. Alors que le bitcoin s'approchait du seuil critique de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, de plus en plus de personnes participent à son impressionnante remontée, y compris nos clients. Cependant, leurs ressources en bitcoins leur servent uniquement à réaliser des échanges pour l'instant, aucune autre négociation n'étant possible. C'est pourquoi ce nouveau type de compte donne à nos clients encore plus de liberté et de choix lors des opérations boursières avec easyMarkets. Nous sommes sûrs que cela sera également bénéfique pour nos partenaires et affiliés puisque cela leur ouvrira de nouvelles possibilités de promotion et d'image de marque.

Au moment de la rédaction de ce communiqué, le bitcoin a atteint une capitalisation boursière de 948,98 milliards de dollars, un volume sur 24 heures de 100,62 milliards de dollars et une croissance YTD stupéfiante de plus de 69,58 %. Tous les autres actifs plus « conventionnels » font grise mine en comparaison. Et c'est exactement la raison pour laquelle ce nouveau service que nous proposons est si intéressant. »

Le compte μBTC d'easyMarkets est disponible sur toutes les plates-formes proposées par easyMarkets ; la plate-forme web ainsi que l'application easyMarkets et MT4.

Un autre avantage du dépôt, du retrait et des échanges avec le compte μBTC d'easyMarkets est la sécurité. easyMarkets est réglementé dans de multiples endroits à travers le monde, de l'Europe à l'Australie, et est même sous licence de la CySEC et l'ASIC, ce qui garantit que toutes les activités sont effectuées d'une manière transparente qui protège les clients et leurs actifs.

Ouvrir un compte μBTC d'easyMarkets est aussi simple que d'ouvrir n'importe quel autre compte.

Créez un compte easyMarkets.

Lors de l'inscription, sélectionnez Microbitcoin comme devise de base.

Vérifiez votre compte et votre identité.

Approvisionnez votre compte μBTC en scannant le code QR fourni.

Vous pouvez déposer et de retirer des fonds en BTC et négocier en utilisant n'importe laquelle des multiples classes d'actifs proposées par easyMarkets.

Ces dernières années, le bitcoin a été largement adopté comme instrument de négociation et comme monnaie virtuelle. easyMarkets rejoint des sociétés comme PayPal, la maison de vente aux enchères Southeby's, Twitch d'Amazon, Etsy et Xbox, qui acceptent le bitcoin pour leurs services et leurs transactions. De plus, de nombreuses entreprises telles qu'Amazon, eBay, JP Morgan et le mégasite japonais de commerce électronique Rakuten envisagent d'adopter le bitcoin comme moyen de paiement.

Veuillez noter que l'on peut uniquement déposer et retirer des BTC avec le compte μBTC d'easyMarkets et qu'il n'est pas possible d'échanger les fonds contre d'autres devises FIAT. Tous les instruments échangés sur les plates-formes proposées par easyMarkets sont des contrats sur différence (CFD), ce qui signifie que l'on ne possède pas l'actif sous-jacent.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1518910/easyMarkets_Launches_Account.jpg

SOURCE easyMarkets