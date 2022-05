easyMarkets lance MT5 avec des spreads variables

Encore une fois, easyMarkets lance un nouveau produit offrant plus de choix à ses clients lors de leurs transactions.

LIMASSOL, Chypre, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Offrant déjà une sélection rigoureuse de plateformes, dont ses plateformes Web et mobiles exclusives, MetaTrader 4 et TradingView, easyMarkets propose désormais MetaTrader 5 (MT5) avec des spreads variables et un effet de levier plus élevé de 500:1 (cet effet de levier plus élevé n'est pas disponible pour les clients européens et australiens en raison de la réglementation).