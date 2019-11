EAU ganha condição de membro no conselho executivo da UNESCO

Assegurando 107 votos, a vitória reflete a confiança da comunidade internacional no papel dos EAU em promover os princípios fundamentais da UNESCO entre os setores científicos, educacionais e culturais.

Sua Excelência Noura Al Kaabi, declarou: "A indicação ao Conselho Executivo da UNESCO reflete o amplo reconhecimento dos esforços proeminentes do país em promover iniciativas nos campos da cultura, ciência e educação. Esse marco significativo é um reconhecimento de nossa firme crença na força da UNESCO em promover a paz e a prosperidade às nações em todo o mundo. Os EAU reiteram seu compromisso com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e em trabalhar com todos os estados membros para garantir seu cumprimento por meio de programas e iniciativas. Estamos abertos ao diálogo, troca e colaboração com todos os estados membros a fim de encontrar as melhores soluções que satisfaçam às necessidades das pessoas que servimos."

No decorrer dos próximos quatro anos, os EAU trabalharão em conjunto com outros estados membros do Conselho Executivo rumo a uma UNESCO mais eficaz e eficiente.

Os EAU foram fundados em dezembro de 1971, e em 20 de abril de 1972, se tornaram membros da UNESCO. Com o passar dos anos, os EAU participaram significativamente em muitos dos programas da UNESCO, doaram fundos, bem como desenvolveram iniciativas domésticas para o benefício das pessoas de todo o mundo. Em 2018, os EAU ficaram classificados no 6o. lugar em doações voluntárias a UNESCO e, atualmente, detêm condição de membro em seis comunidades da UNESCO. Além disso, o país possui um local inscrito na Lista de Patrimônio Mundial da UNESCO, oito como Patrimônio Imaterial nacionais e multinacionais, duas cidades designadas como Cidades Criativas pela UNESCO, estabeleceu mais de 120 escolas associadas a UNESCO e abriga o Centro Regional para Planejamento Educacional (RCEP, na sigla em inglês), sob os auspícios da UNESCO, dentre muitas outras iniciativas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033666/UAE_UNESCO_Board.jpg

FONTE UAE Ministry of Culture and Knowledge Development

