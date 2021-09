eBaoTech félicite son client VSure.life pour son lancement en tant que premier assureur numérique à la demande en Malaisie

VSure a adopté InsureMO en tant que plateforme d'activation technologique pour prendre en charge le parcours utilisateur de bout en bout de la politique de VSure, de l'achat à la réclamation, offrant une expérience utilisateur transparente/facile à comprendre et sans stress qui s'adapte aux modes de vie modernes uniques et dynamiques des Malaisiens. Le modèle commercial OpEx (coûts ou dépenses opérationnelles) et l'architecture basée sur le cloud public/microservice offrent une agilité commerciale et une évolutivité solides à VSure.

Les plans de protection de VSure sont disponibles exclusivement sur ses plateformes numériques , via son site Web (www.vsure.life) et l'Application mobile VSure (disponible sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store). Tirant parti des API d'InsureMO pour l'émission et l'administration de la politique, la soumission des réclamations et l'actualisation de l'état des réclamations directement aux clients, VSure propose à ses clients davantage de choix en assurance vie, maladie, habitation, individuelle, accident, et voyage, ainsi que le Takaful pour véhicules motorisés, fournies par d'autres assureurs locaux et ceci s'étendra à des canaux plus affinitaires tels que les banques, les sites de commerce électronique, les OTA, etc.

« Au nom de VSure, nous tenons à remercier l'équipe eBaoTech pour tout leur travail assidu, leur engagement et leurs idées innovantes sur le développement de la solution mobile. Le lancement officiel de l'entreprise en Malaisie est une étape très importante et une occasion capitale pour VSure. Ce n'est que le début de notre parcours et il y aura certainement d'autres développements à venir, car nous améliorerons continuellement nos offres pour les modes de vie modernes et dynamiques des consommateurs, avec l'introduction de plus de produits et de fonctionnalités. Nous attendons avec impatience une collaboration continue et fructueuse avec eBaoTech », a commenté Jason Ho, co-fondateur et directeur de l'exploitation de VSure.life. L'une des principales raisons pour lesquelles VSure a choisi InsureMO est pour sa capacité à permettre à VSure de créer et d'introduire des produits d'assurance plus rapidement, et sa capacité à s'intégrer facilement et rapidement avec de nombreuses plateformes différentes.

« Nous sommes ravis de soutenir le lancement commercial de VSure. La mission d'eBaoTech est de « faciliter l'assurance ». Les deux sociétés partagent la même mission de fournir une assurance inclusive à tous à tous les niveaux avec le pouvoir de la numérisation. En travaillant ensemble, nous prévoyons d'offrir des assurances plus rentables, plus de variantes/options de produits et une expérience d'assurance numérique plus fluide aux Malaisiens », a ajouté Woody Mo, PDG et fondateur d'eBaoTech.

InsureMO est une plateforme middleware d'assurance pour les assureurs, les canaux traditionnels, les nouveaux canaux affinitaires, les InsurTechs et les start-ups ; permettant des cas d'utilisation pour n'importe quel produit et canal. En tant que plateforme PaaS, InsureMO est la puce permettant une numérisation facile et rapide des applications d'assurance, des API et des écosystèmes permettant aux assureurs et aux canaux de connecter les produits. Les fournisseurs de solutions, les InsurTechs et les entreprises technologiques peuvent intégrer des logiciels d'assurance numérique, tandis que les distributeurs connectent des applications d'assurance, le tout à une vitesse fulgurante. Des start-ups agiles aux assureurs de 7 milliards de dollars et plus de 300 implémentations mondiales, InsureMO est une solution éprouvée au niveau de l'entreprise. Explorez ou inscrivez-vous maintenant sur InsureMO.com.

À propos de VSure.life

VSure.life (VSure) est le premier partenaire de protection du mode de vie de la Malaisie qui aspire à être le premier assureur numérique en Asie du Sud-Est. Fondé en 2018, VSure est fier de célébrer l'évolution des modes de vie modernes des consommateurs en réinventant continuellement la protection pour qu'elle soit plus accessible, en envisageant un avenir où la protection est inclusive et devient une seconde nature pour tout le monde. Pour en savoir plus sur VSure, visitez leur site Web sur www.vsure.life

À propos d'eBaoTech

eBaoTechest un fournisseur mondial de technologie de premier plan dans l'industrie mondiale de l'assurance. Notre mission depuis le début de l'an 2000 a été et reste de « faciliter l'assurance ». Grâce à un travail assidu et un engagement total envers la réussite de ses clients, eBaoTech a construit une solide base de clients dans environ 30 pays ou marchés, couvrant les assurances générale, vie et maladie. En outre, la concentration intense et persistante d'eBaoTech sur la résolution des problèmes fondamentaux des technologies d'assurance grâce à l'innovation technologique approfondie a permis une différenciation significative sur le marché mondial. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de l'entreprise à l'adresse www.eBaoTech.com et le site d'activation PaaS à l'adresse www.InsureMO.com.

