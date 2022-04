ECA Group e iXblue entram em um período de negociações exclusivo para criar o novo campeão europeu de alta tecnologia

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, França e TOULON, França, 18 de março de 2022 /PRNewswire/ -- ECA Group e iXblue entraram em um período de negociações exclusivo para unir as duas empresas francesas. Realizada pelo Group Gorgé, esta operação dará origem a um campeão industrial europeu de alta tecnologia nas áreas da navegação marítima, por inércia, espacial e fotônica.

Com uma parceria de longa data, o ECA Group e a iXblue beneficiam de fortes sinergias tecnológicas e comerciais. Unir estas duas empresas criará um player de classe mundial nos setores civil e da defesa. Com uma oferta única de componentes a sistemas complexos, o Grupo oferecerá soluções de alto rendimento para missões críticas em ambientes duros.

«Nossas duas empresas compartilham a mesma cultura de inovação, agilidade e empreendedorismo que estão no centro de cada um de nossos DNA e pela qual somos ambas reconhecidas e valorizadas», explica Fabien Napolitano, Presidente e CEO da iXblue. «As novas sinergias criadas não só garantirão que manteremos este DNA, mas também fortalecerão nossa capacidade de inovação ao aproveitarmos nossa experiência complementar. Isto nos permitirá continuar a expandir as fronteiras tecnológicas e apoiar nossos clientes em seus desafios mais exigentes.»

«A união de nossas duas empresas, que empregarão mais de 1.500 pessoas, oferece grandes oportunidades de crescimento,» regozija-se Dominique Giannoni, CEO do ECA Group. «Depois de combinadas, nossas variadas experiências tecnológicas ajudarão muito a fortalecer nossas posições de liderança em nossos mercados, enquanto nossa presença geográfica complementar nos permitirá servir melhor nossos clientes porque estamos mais próximos deles.»

Sobre o ECA Group

O ECA Group é uma filial do Groupe Gorgé desde 1992, detido em 100%. A empresa é um dos líderes mundiais no campo da robótica autônoma e sistemas integrados, especialmente no setor naval. A empresa oferece a seus clientes as soluções mais eficientes e tecnologicamente avançadas no campo dos drones navais, terrestres e aéreos. O ECA Group também oferece soluções tecnológicas inovadoras aos setores da Aeronáutica e Espacial.

Sobre a iXblue

A iXblue é uma empresa global de alta tecnologia reconhecida em nível mundial por fornecer soluções avançadas de navegação, fotônica e autonomia marítima. De componentes a sistemas e soluções abrangentes, as tecnologias críticas da iXblue atuam no mercado civil e no da defesa. Cumpre os requisitos exigentes dos clientes para missões bem-sucedidas nos ambientes mais desafiadores, do fundo do mar ao espaço.

iXblue

Marion Seyve

Global Marketing & Communication Manager

[email protected]

ECA Group

Heli Reinikainen

Marketing Manager

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765920/ECA_Group_iXblue_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1765919/ECA_Group_iXblue_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586121/iXblue_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1765922/ECA_Group_Logo.jpg

FONTE iXblue; ECA Group

SOURCE iXblue; ECA Group