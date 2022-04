ECA Group und iXblue treten in exklusive Verhandlungsphase zur Gründung eines neuen europäischen Hightech-Unternehmens

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Frankreich und TOULON, Frankreich, 18. März 2022 /PRNewswire/ -- ECA Group und iXblue befinden sich in einer exklusiven Verhandlungsphase, die den Zusammenschluss von zwei französischen Unternehmen zum Gegenstand hat. Der von Group Gorgé abgewickelte Zusammenschluss wird zur Entstehung eines europäischen Hightech-Unternehmens in den Bereichen Seewesen, inertiale Navigation, Weltraum und Fotonik führen.

Die langjährigen Partner ECA Group und iXblue werden zahlreiche Synergien in den Bereichen Technologie und Handel nutzen können. Durch den Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen wird ein weltweit operierender Player der zivilen- und militärischen Luftfahrt entstehen. Der Konzern wird anhand eines einzigartigen, Komponenten und komplexe Systeme umfassenden Angebots, höchst leistungsfähige Lösungen für kritische Missionen in schwierigster Umgebung anbieten können.

Fabien Napolitano, Vorstandsvorsitzender & Geschäftsführer von iXblue erklärt: „Unsere beiden Unternehmen teilen ein- und dieselbe Kultur: Innovation, Agilität und Unternehmergeist; alle drei sind Teil der DNA unserer Unternehmen und das Merkmal, an dem wir erkannt und wofür wir geschätzt werden. Die neuen Synergien werden dank unserer sich ergänzenden Sachkenntnis diese DNA nicht nur aufrechterhalten, sondern zudem unsere Innovationskapazität stärken. Damit werden wir die Entwicklung der Technologien fortsetzen und unsere Kunden bei ihren schwierigsten Herausforderungen unterstützen können."

„Der Zusammenschluss unserer Gesellschaften, die mehr als 1500 Menschen beschäftigen werden, bietet außerdem umfangreiche Wachstumsmöglichkeiten", freut sich Dominique Giannoni, Geschäftsführer von ECA Group. „Die Kombination des technologischen Fachwissens beider Unternehmen wird unsere Führungsposition auf den Märkten und die sich ergänzende geografische Präsenz – die Effizienz unserer Dienstleistungen – fortan näher beim Kunden stärken."

Über ECA Group

ECA Group ist seit 1992 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des französischen Unternehmens Groupe Gorgé. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der autonomen Robotik und der integrierten Systeme, insbesondere im Werftsektor. Das Unternehmen beliefert seine Kunden mit den effizientesten und technologisch fortgeschrittensten Lösungen im Sektor der unbemannten Wasser-, Land- und Luftfahrzeuge (Drohnen). ECA Group bietet außerdem innovative technologische Lösungen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt an.

Über iXblue

iXblue ist ein weltweit operierendes Hightech-Unternehmen, das für seine fortgeschrittenen Systeme in den Bereichen Navigation, Fotonik sowie für seine autonomen maritimen Lösungen international anerkannt ist. Die kritischen Technologien von iXblue – von Systemkomponenten zu umfangreichen Lösungen – kommen sowohl in zivilen als auch in militärischen Systemen zum Einsatz. Sie erfüllen die höchsten Anforderungen für erfolgreiche Missionen in schwierigsten Umgebungen – von den Tiefen des Meeres bis zum Weltraum.

