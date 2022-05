ECCMID 2022 : Copan dévoile son approche WISE pour la gestion des échantillons

La préanalyse, c'est-à-dire la collecte, le traitement et d'autres activités qui rendent les échantillons analysables par les plateformes de diagnostic, est l'une des premières étapes du chemin complexe vers un diagnostic correct. Par conséquent, toutes les analyses ultérieures reposent sur une bonne préanalyse, car aucune plateforme de diagnostic de pointe ne peut récupérer ce qui est perdu lors d'un mauvais prélèvement, transport ou traitement des échantillons.

Depuis ses débuts, Copan a travaillé 24 heures sur 24 pour concevoir un écosystème complet pour s'occuper des échantillons biologiques, de leur site de collecte à la dernière plateforme de diagnostic. En conséquence, Copan est aujourd'hui la seule entreprise à proposer une solution de préanalyse complète qui couvre la collecte d'échantillons, le transport et le traitement, l'analyse d'images et l'interprétation.

Ce n'est pas une nouvelle, mais l'ECCMID d'avril dernier, premier congrès en présentiel après deux ans d'événements en ligne, a été l'occasion de donner un nom à cette approche globale :

WISE – Workflow-Integrated System Environment (Environnement système intégré au flux de travail)

Environnement système, puisque l'écosystème global de Copan englobe tout, de la collecte d'échantillons à l'interprétation des données.

Intégré au flux de travail, car les solutions Copan s'intègrent parfaitement dans n'importe quel flux de travail, ce qui assure la compatibilité en aval et améliore la normalisation.

Copan a présenté ce nouveau concept avec une vidéo dédiée, mettant en évidence des exemples d'auto-collecte d'échantillons et d'automatisation de laboratoire comme les deux principaux axes de cette approche.

L'auto-collecte s'intègre parfaitement dans l'approche WISE, car le développement de dispositifs sûrs et fiables pourrait permettre à n'importe qui de prélever l'échantillon n'importe où, tandis que l'écosystème d'automatisation complet de Copan peut être associé à des dispositifs d'échantillonnage et des plateformes de diagnostic pour permettre une manipulation d'échantillons simple, une analyse d'image à haute sensibilité et une interprétation des données sans erreur.

L'approche WISE sera dorénavant le point central de la communication de Copan : grâce à elle, l'entreprise souhaite mettre en avant ses 40 ans de recherche visant à perfectionner chaque étape du processus préanalytique, pour offrir aux laboratoires des diagnostics impartiaux et améliorer l'offre de soins pour les patients.

Copan se consacre au développement de produits novateurs et de haute qualité pour le prélèvement d'échantillons destinés aux maladies infectieuses, à la génomique humaine, aux analyses environnementales et médico-légales, ainsi qu'aux solutions de flux de travail automatisé.

Nos idées sont à l'origine de 40 années de progrès dans le domaine de la pré-analyse, qui ont abouti au développement de produits importants et adaptés à tous les besoins. Parmi eux, la technologie FLOQ® a révolutionné la collecte d'échantillons, tandis que le matériel avancé WASPLab® et les modules d'IA ont exploité l'automatisation et la numérisation pour redéfinir l'automatisation complète des laboratoires.

Le Workflow-Integrated System Environment de Copan peut accompagner vos échantillons biologiques de la collecte jusqu'à des diagnostics impeccables, et ainsi déverrouiller le véritable potentiel de votre laboratoire et améliorer l'indication de traitement et les soins aux patients.

