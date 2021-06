Eccogene annonce l'arrivée du docteur Jacques Mizrahi, au sein de son conseil scientifique

Jacques Mizrahi a été formé en France (Paris, Inserm U36) et au Canada (Université de Sherbrooke, Faculté des sciences et Faculté de médecine) en physiologie et en pharmacologie. Jacques a ensuite passé plus de 20 ans dans la recherche et le développement au sein des sociétés pharmaceutiques GSK (France), E. Lilly (États-Unis) et plus récemment chez Roche (Suisse) en tant que chef de la thérapie mondial dans le domaine des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Jacques a également dirigé le département de recherche clinique et de médecine exploratoire pour la médecine translationnelle, faisant le lien entre les efforts de découverte préclinique et la preuve de concept clinique de plusieurs programmes innovants.