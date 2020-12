EchoStar Mobile s'associe à Jersey Telecom pour offrir une capacité de réseau hybride omniprésente en Europe

DUBLIN, 5 décembre 2020 /PRNewswire/ -- EchoStar Mobile a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Jersey Telecom (JT) pour apporter une véritable capacité hybride satellite/cellulaire aux clients de l'Internet des objets (IoT) et de la mobilité en Europe et au Royaume-Uni.

EchoStar Mobile combine son réseau satellite mobile européen en bande S avec la plate-forme 4G JT pour offrir un réseau d'itinérance cellulaire pour sa nouvelle gamme de services SYNERGY. L'approche hybride d'EchoStar Mobile SYNERGY, première du secteur, met sur le marché un seul terminal, un seul abonnement et une seule interface de gestion pour une solution de réseau qui utilise à la fois la connectivité mobile par satellite et la connectivité cellulaire. Elle offre une connectivité hybride complète et rentable aux utilisateurs de toute l'Europe et du Royaume-Uni, garantissant que les applications, les personnes et les choses disposent de la meilleure connectivité possible, qu'elles soient situées en des lieux fixes ou en déplacement, des zones urbaines denses aux régions les plus reculées.

« Alors que les secteurs, les entreprises et les développeurs d'applications continuent à planifier et à exécuter leurs stratégies de numérisation, le besoin d'une connectivité simple et hautement fiable n'a jamais été aussi important », a déclaré Telemaco Melia, directeur principal des opérations commerciales d'EchoStar Mobile. « Ce partenariat avec JT nous permet de mettre en œuvre les stratégies technologiques de nos clients où qu'ils soient, sans avoir besoin de déploiements techniques complexes ou de payer le prix fort souvent associé aux services mobiles par satellite et aux solutions de communication hybrides. »

« La demande de données paneuropéennes omniprésentes qui traversent les frontières et les réseaux est sans précédent et continue de croître, car les entreprises cherchent à optimiser leurs déploiements d'IoT », a déclaré Barna Kutvolgyi, directeur général de JT International. « Ce partenariat combine les capacités complètes de la plate-forme de JT avec les technologies de pointe d'EchoStar Mobile, afin de réduire la complexité et d'offrir une couverture complète dans une solution rationalisée pour les clients d'EchoStar Mobile dans toute l'Europe. »

À propos d'EchoStar Mobile

EchoStar Mobile, une société irlandaise ayant des activités commerciales au Royaume-Uni et un centre de données basé à Griesheim, en Allemagne, est un opérateur mobile qui fournit une connectivité à travers l'Europe grâce à un réseau convergent satellitaire et terrestre. Pour plus d'informations, visitez le site EchoStarMobile.com.

À propos d'EchoStar

EchoStar Corporation (NASDAQ : SATS) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication par satellite. EchoStar, dont le siège social se trouve à Englewood (Colorado) et qui exerce ses activités dans le monde entier, est un pionnier des technologies de communication sécurisée grâce à ses secteurs d'activité Hughes Network Systems et EchoStar Satellite Services. Pour en savoir plus, visitez le site www.EchoStar.com. Suivez @EchoStar sur Twitter.

À propos de Jersey Telecom

Depuis ses origines à Jersey en 1888, JT est une entreprise de télécommunications mondiale innovante, employant plus de 600 personnes dans 7 endroits différents et alimentant près de 10 millions de SIMS dans le monde.

Notre objectif est clairement de relier nos clients à leur avenir durable. Pour ce faire, nous formons des partenariats de longue date avec les principales entreprises de communication afin de fournir les produits et les services attendus d'un fournisseur de services de communication complet et de classe mondiale.

Par exemple, notre activité Internet des objets fournit une connectivité cellulaire et une gestion à distance des appareils dans le monde entier, ainsi qu'une protection contre la fraude et des services de messagerie de masse.

Propriété des habitants de Jersey, JT a mené à bien un projet d'intégration sociale visant à installer un réseau haut débit en fibre optique à Jersey, faisant de l'île la première juridiction au monde à disposer d'une connectivité en fibre optique à 100 % pour tous les locaux, avec les troisièmes vitesses de haut débit les plus rapides au monde. À partir de janvier 2020, le débit minimum garanti de JT a doublé, passant de 250 Mbit/s à 500 Mbit/s, et il est prévu de le porter à 1 Gbit/s.

Nos clients bénéficient également d'un réseau mobile 4G primé, des essais 5G sont actuellement en cours.

www.jtglobal.com

https://twitter.com/jtsocial

https://www.linkedin.com/company/jt-group-limited/

JT Group Limited

