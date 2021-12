EchoX.app lance le projet « The METASENS Universe », une fusée vers la lune

METASENS sortira plusieurs jeux NFT métavers à un rythme sans précédent de « un par saison », ce qui constituera une nouvelle étape dans le développement du métavers mondial du jeu. Le premier jeu devrait être prêt pour réaliser des tests à la fin de l'année et il devrait être officiellement lancé au premier trimestre de l'année prochaine.

À l'avenir, METASENS invitera des entreprises mondiales propriétaires de jeux ou de droits de propriété intellectuelle à participer à la construction d'un écosystème ouvert de métavers. Grâce à la technologie blockchain, chaque jeu inclus dans le projet aura sa propre planète, créant ainsi un cycle économique autonome au sein du jeu de la planète.

METASENS coopérera avec le spécialiste de la curation NFT en Asie, EchoX, pour lancer le premier jeu NFT. Les inscriptions seront ouvertes au public le 24 novembre 2021. De plus, l'activité de première vente de Metasnake sera activée simultanément. Pour obtenir le droit d'achat premium, les joueurs doivent participer aux activités communautaires ou être tirés au sort pour devenir membre de la liste blanche. De plus, l'activité de jalonnement d'achat de panique d'ETH sera lancée à 0 h 00 (UTC+8) le 11 décembre 2021. On s'attend à ce qu'il y ait une quantité limitée de 5 000 Metasnake Genesis qui seront vendus lors des activités mentionnées ci-dessus. Metasnake sera disponible sur le marché au printemps prochain.

De plus, les joueurs de METASENS sont invités à créer « HOLOSENS », un monde ouvert sur chaque planète qui peut être édité en 3D par les joueurs ou les développeurs de jeux. Dans ce mode « bac à sable », vous pouvez créer votre propre personnage idéal, communiquer avec d'autres joueurs en utilisant les NFT que vous obtenez sur chaque planète de METASENS, décorer votre propre maison, ou vivre des scènes ou des jeux mis en place par d'autres joueurs, et interagir dans HOLOSENS.

Otey (une société de Singapour), une société de développement et d'exploitation spécialisée investie par Imperium Technology Group Limited pour accélérer le développement de METASENS, est responsable du développement commercial global de METASENS en rassemblant les meilleurs talents en Asie pour constituer une équipe professionnelle. Dans l'équipe de développement de jeux, beaucoup sont des producteurs de jeux expérimentés qui ont développé des jeux mobiles et des MMORPG de plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Nous avons également recruté de nombreux artistes de jeux primés et des programmeurs chevronnés qui ont développé des dizaines de milliers de jeux pour former notre propre équipe de développement de jeux.

METASENS a recruté une équipe de R&D sélectionnée parmi les 10 meilleures entreprises de technologie blockchain en Asie par APAC CIO 2020 pour développer la plateforme METASENS. La place de marché officielle de NFT devrait être lancée à la fin de cette année, suivie par des salles de jeux, des portefeuilles blockchain, etc.

Le développement complet du métavers est une étape importante dans l'histoire du développement humain, et le métavers structuré sur la technologie blockchain est un point unique où le monde s'attend à lier l'intégration des mondes virtuel et réel à l'avenir. Grâce à la technologie et à la planification du groupe Empire, METASENS devrait devenir le plus grand parc d'attractions du métavers à l'avenir.

