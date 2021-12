EchoX.app startet das Projekt „The METASENS Universe", eine Rakete zum Mond

Das METASENS Universum ist wie ein kosmischer Vergnügungspark mit verschiedenen Themenplaneten und einzigartigen Spielmöglichkeiten. Auf einigen Planeten kann man Wettbewerbsspiele und Rollenspiele spielen. Auf einem anderen Planeten können Sie Pferderennen, Farmmanagement usw. spielen. Jeder kann in METASENS seine ideale Welt auf verschiedenen Planeten finden.

METASENS wird mehrere NFT-Metaverse-Spiele in einem noch nie dagewesenen Rhythmus von „Eins pro Saison" veröffentlichen, was einen neuen Meilenstein in der Entwicklung des globalen Metaverse des Spiels darstellen wird. Das erste Spiel wird voraussichtlich Ende des Jahres zum Testen freigegeben und im ersten Quartal des nächsten Jahres offiziell veröffentlicht.

In Zukunft wird METASENS weltweit Unternehmen, die Spiele oder geistiges Eigentum besitzen, einladen, sich am Aufbau eines offenen Metaverse-Ökosystems zu beteiligen. Durch die Blockchain-Technologie wird jedes Spiel, das in das Projekt aufgenommen wird, seinen eigenen Planeten haben, wodurch ein in sich geschlossener Wirtschaftskreislauf innerhalb des Planetenspiels entsteht.

Hier kommt die exklusive Nachricht.

METASENS wird mit dem asiatischen NFT-Kurationsspezialisten EchoX zusammenarbeiten, um das erste NFT-Spiel zu starten. Die Bewerbung wird am 24. November 2021 öffentlich zugänglich sein. Außerdem wird die Metasnake-Erstverkaufsaktion gleichzeitig aktiviert. Um das Premium-Kaufrecht zu erwerben, müssen die Spieler an Community-Aktivitäten teilnehmen oder durch Zufall auf die Whitelist gesetzt werden. Zusätzlich wird die ETH-Panik-Kaufaktivität am 11.Dezember 2021 um 0:00 Uhr (UTC+8) veröffentlicht. Es wird erwartet, dass eine begrenzte Anzahl von 5.000 Metasnake Genesis für die oben genannten Aktivitäten verkauft werden. Metasnake wird im nächsten Frühjahr auf dem Markt erhältlich sein.

Außerdem können METASENS-Spieler „HOLOSENS" erschaffen - eine offene Welt auf jedem Planeten, die von Spielern oder Spieleentwicklern in 3D bearbeitet werden kann. In diesem Sandkastenmodus kannst du deinen eigenen idealen Charakter erstellen, mit anderen Spielern kommunizieren, indem du die NFTs benutzt, die du auf jedem Planeten von METASENS erhältst, dein eigenes Haus einrichten oder Szenen oder Spiele erleben, die von anderen Spielern eingerichtet wurden, und in HOLOSENS interagieren.

Otey (ein Unternehmen aus Singapur), ein von der Imperium Technology Group Limited zur Beschleunigung der Entwicklung von METASENS investiertes Entwicklungs- und Betriebsunternehmen, ist für die allgemeine Geschäftsentwicklung von METASENS verantwortlich, indem es die besten Talente in Asien zusammenbringt, um ein professionelles Team aufzubauen. Viele der Mitglieder des Spieleentwicklerteams sind erfahrene Spieleproduzenten, die weltweit millionenschwere Handyspiele und MMORPGs entwickelt haben. Auch zahlreiche preisgekrönte Spielekünstler und Meisterprogrammierer, die Zehntausende von Spielen entwickelt haben, werden für unser selbst entwickeltes Spieleentwicklungsteam rekrutiert.

METASENS hat ein Forschungs- und Entwicklungsteam rekrutiert, das im Rahmen von APAC CIO 2020 als eines der 10 besten Blockchain-Technologieunternehmen in Asien ausgewählt wurde, um die METASENS-Plattform zu entwickeln. Der offizielle NFT-Marktplatz soll Ende dieses Jahres eingeführt werden, gefolgt von Spielhallen, Blockchain-Wallets usw.

Die umfassende Entwicklung des Metaversums ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der menschlichen Entwicklung, und das auf der Blockchain-Technologie aufgebaute Metaversum ist ein einzigartiger Punkt, von dem die Welt erwartet, dass er in Zukunft die Integration der virtuellen und der realen Welt miteinander verbindet. Mit der Technologie und Planung der Empire-Gruppe soll METASENS in Zukunft der größte Vergnügungspark im Metaversum werden.

