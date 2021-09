Eco-Age lance les Renaissance Awards célébrant le tremblement de terre mondial de la jeunesse dans le leadership de la justice mondiale avec une technologie de pointe

Depuis Florence, berceau de la première Renaissance, un projet unique et profond, les Renaissance Awards sont les premiers prix mondiaux dédiés au travail de jeunes leaders internationaux sur la durabilité. Centré au cœur de la Toscane, à Florence, mais émanant du monde entier, cet événement présente les jeunes qui luttent pour un monde socialement juste, économiquement inclusif, respectueux de l'environnement et technologiquement équilibré. Cette année, il y aura quatre partenaires stratégiques qui incarneront le changement : method, Lavazza, Mastercard et UGG.

« Passer le micro aux jeunes activistes est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en ce moment », déclare l'acteur et producteur d'Eco-Age Colin Firth, « Faire cela depuis le berceau de la première Renaissance est particulièrement symbolique. Ce n'est pas nous qui donnons notre bénédiction, c'est notre reconnaissance que les jeunes activistes sont la force motrice de l'autonomisation. Nous leur sommes profondément reconnaissants et nous avons une dette envers eux. »

Les Awards sont capturés dans un format film époustouflant produit par Pulse Films Italia et réalisé par Giorgio Testi, nominé aux Grammy Awards, mettant en vedette des talents de premier ordre apparaissant en réalité augmentée à l'intérieur de l'emblématique Palazzo Vecchio.

Le film Renaissance Awards sera distribué par SKY dans tous les territoires SKY et sur d'autres plates-formes mondiales à travers le monde le 18 octobre.

Après quatre années réussies du Green Carpet Fashion Awards avec CNMI, Eco-Age a créé un tout nouvel événement qui continue d'innover en matière de récompenses, de communication et de durabilité en utilisant des technologies et des formats médiatiques révolutionnaires.

Les Renaissance Awards apporteront un trio d'avancées technologiques innovantes qui représentent un pas de géant pour les processus de remise des prix, créant un contraste passionnant avec la toile de fond historique et vénérée. Le « prix » lui-même sera un NFT* donné aux gagnants par une méthode de partenaire stratégique, une marque domestique de premier plan qui a été pionnière dans le domaine du nettoyage avec ses produits respectueux de l'avenir, et qui a pour mission de rendre le changement joyeux, quotidien et addictif afin que chaque personne veuille en faire partie. Pendant ce temps, Instagram présentera son Virtual Green Carpet où les talents et les influenceurs du monde entier enverront des messages pour soutenir les jeunes leaders et aider à diffuser leur message. Ce sera également la première fois que l'art historique de la Renaissance au Palazzo Vecchio sera mélangé avec la réalité augmentée.

Les partenaires des Renaissance Awards cette année, chacun mettant l'accent sur la mise en valeur et le soutien des jeunes leaders, sont Lavazza Group, l'emblématique entreprise italienne de café qui lancera son célèbre projet calendrier 2022 à Florence. Lavazza soulignera son soutien à la jeunesse en amplifiant la connaissance des 17 objectifs mondiaux de l'ONU à travers l'idée de l'objectif zéro, un marqueur de son chemin de communication. Mastercard, avec son engagement pour un avenir plus durable, à travers des innovations et des solutions, aide tout le monde à contribuer à l'action climatique.

« Le dynamisme, les solutions et l'énergie des jeunes activistes qui s'unissent pour faire face à la crise de la nature et du climat sont envoûtants », déclare Livia Firth, cofondatrice et directrice créative d'Eco-Age. « Je savais dès le départ que je voulais aider à créer un projet qui célébrait les jeunes leaders qui changent le monde dans toutes les disciplines, et je savais que nous devions rendre hommage à cette deuxième renaissance de Florence ».

Au 14ème siècle, la Toscane est devenue l'épicentre de l'explosion culturelle, politique, scientifique et intellectuelle menée par les jeunes. Les Renaissance Awards utilisent cette toile de fond historique pour présenter la nouvelle génération de leaders du monde entier, créant un changement irréversible à notre avantage à tous.

