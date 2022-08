Eco-Bat S.r.l. suspend la production de plomb en Italie

Ecobat a décidé de suspendre la production de plomb dans ses usines de Paderno et de Marcianise. Cette décision prendra effet le 1er octobre 2022.

IRVING, Texas, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, leader mondial du recyclage des batteries, a annoncé la suspension de ses activités de production de plomb dans ses usines de Paderno et de Marcianise, en Italie, à compter du 1er octobre 2022. Ces usines ont une capacité globale de 80 000 tonnes métriques de plomb par an. Cette décision de suspendre la production de plomb intervient en réponse aux prix excessifs de l'énergie et à d'autres coûts trop élevés en Italie, qui ne présentent aucun signe d'amélioration. Les tentatives de l'entreprise visant à éviter cette suspension se sont avérées infructueuses.

En raison de l'environnement commercial sans précédent en Italie, Eco-Bat S.r.l. subirait des pertes financières substantielles si elle poursuivait ses activités. La société a néanmoins décidé de maintenir l'exploitation de ses installations italiennes en septembre, afin de satisfaire ses clients, bien qu'elle doive mener ses activités à perte. La production de plomb sera suspendue à compter du 1er octobre, mais diverses activités non liées au plomb se poursuivront dans les deux usines, selon les besoins. La société surveille et évalue en permanence la situation et l'évolution du marché, ainsi que les éventuelles mesures de soutien gouvernementales.

