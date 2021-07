Ecobat acquiert le leader européen du recyclage du lithium-ion

L'acquisition renforce la position d'Ecobat en Europe en tant que leader du recyclage des batteries de toutes les chimies

Les capacités combinées font d'Ecobat le seul fournisseur de services en Europe à offrir une gamme complète de services de recyclage du lithium-ion

IRVING, Texas, le 26 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Ecobat, le leader mondial du recyclage des batteries, a annoncé aujourd'hui qu'il avait acquis Promesa, un opérateur de premier plan dans le domaine du recyclage des batteries lithium-ion pour VE, basé à Hettstedt, en Allemagne.

« Grâce à l'arrivée de l'équipe de Promesa, Ecobat est le seul fournisseur en Europe capable d'offrir à ses clients une gamme complète de services de recyclage des batteries lithium-ion, depuis la collecte, la décharge et le démantèlement des batteries jusqu'à leur broyage et leur tri, ainsi que l'organisation de leur élimination en masse noire », a déclaré Jimmy Herring, président et directeur général d'Ecobat. « En s'appuyant sur cette acquisition, Ecobat va continuer à étendre sa position dans le domaine du recyclage des batteries lithium-ion avec des plans d'investissement futurs en cours pour augmenter la capacité de notre installation de Promesa et pour construire des capacités de démantèlement supplémentaires à travers l'Allemagne »

La demande de recyclage des batteries lithium-ion des véhicules électriques continue de s'accélérer en Europe et dans le monde, et devrait représenter 4,7 milliards de dollars dans 10 ans. L'emplacement stratégique de Promesa dans le centre de fabrication de véhicules et de batteries au lithium de l'Allemagne fournit à Ecobat un point d'entrée crucial dans l'un des marchés les plus critiques pour l'accès aux batteries et les rebuts d'usine des fabriquants d'équipements. Le recyclage des batteries Li-ion pour véhicules électriques se développe en Europe à un taux de croissance annuel composé de 31,6 %. En outre, Promesa représente une partie essentielle du processus et de la chaîne de valeur du recyclage des batteries et permettra à Ecobat d'accéder à des permis essentiels pour 3 200 tonnes de composés chimiques. Ces contrats couvrent un large éventail de déchets associés à une variété de batteries chimiques allant des batteries domestiques aux batteries de véhicules électriques, ce qui positionne Ecobat pour des opportunités de croissance expansive.

À propos d'Ecobat

Un leader dans la collecte, le recyclage, la production et la distribution de ressources de stockage d'énergie essentielles à la vie moderne.

Des batteries utilisées dans les véhicules et les infrastructures d'énergie renouvelable aux systèmes d'alimentation de secours qui soutiennent les hôpitaux et les centres de données, les matériaux que nous recyclons et produisons sont des composants essentiels des technologies développées pour répondre aux besoins de stockage d'énergie dans le monde. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques et leur dépendance aux batteries, nous développons continuellement nos services de gestion de la collecte et du recyclage. Tout cela fait partie de notre engagement à protéger la planète pour tous.

À propos de Promesa

PROMESA GmbH & Co. KG a son siège à Hettstedt, en Allemagne, et a été fondée par VVG GmbH & Co. KG pour le traitement et le recyclage des systèmes de batteries au lithium. Cette technologie, développée au cours de la dernière décennie, permet de recycler en toute sécurité les piles primaires au lithium et les accumulateurs lithium-ion. L'ensemble du processus est conçu pour traiter les systèmes de piles et d'accumulateurs provenant des secteurs post-consommation, industriel et militaire.

Contacts pour la presse :

Edelman for Ecobat

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1580875/Ecobat_Logo.jpg

SOURCE Ecobat