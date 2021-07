Ecobat adquire principal reciclador de íons de lítio da Europa

Aquisição expande a posição da Ecobat na Europa como líder em reciclagem de baterias de todos os produtos químicos

Recursos combinados posicionam a Ecobat como a única provedora de serviços na Europa a oferecer o pacote completo de serviços de reciclagem de íons de lítio

IRVING, Texas, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Ecobat, líder global em reciclagem de baterias, anunciou hoje que adquiriu a Promesa, uma operadora líder de reciclagem de baterias de íons de lítio para veículos elétricos com sede em Hettstedt, na Alemanha.

"A adição da equipe da Promesa indica que a Ecobat é a única provedora na Europa com potencial de oferecer aos nossos clientes o conjunto completo de serviços de reciclagem para baterias de íons de lítio, desde a coleta, descarga e desmontagem de baterias até trituração e separação das partes e disposição para o descarte da massa negra", disse Jimmy Herring, presidente e CEO da Ecobat. "Com base nessa aquisição, a Ecobat continuará a expandir nossa posição no segmento de reciclagem de baterias de íons de lítio com planos de investimento futuros em curso para aumentar a capacidade em nossa unidade da Promesa e desenvolver recursos adicionais de desmontagem em toda a Alemanha."

A demanda por reciclagem de baterias de íons de lítio para veículos elétricos continua a acelerar em toda a Europa e no mundo, e estima-se que alcance o valor de US$ 4,7 bilhões em dez anos. A localização estratégica da Promesa no centro de fabricação de veículos e baterias de lítio da Alemanha oferece à Ecobat um ponto de entrada crucial em um dos mercados mais críticos para acesso para baterias e sucata de fábricas OEM. A reciclagem de baterias de íons de lítio para veículos elétricos está crescendo na Europa a uma taxa de crescimento anual composta de 31,6%. Além disso, a Promesa representa uma parte fundamental do processo de reciclagem de baterias e da cadeia de valor e fornecerá à Ecobat acesso a licenças críticas de negócios para 3.200 toneladas de compostos químicos. Esses contratos abrangem uma ampla gama de materiais residuais associados a uma variedade de produtos químicos de baterias, desde uso doméstico a veículos elétricos, posicionando a Ecobat para oportunidades de crescimento expansivo.

Sobre a Ecobat

Líder na coleta, reciclagem, produção e distribuição de recursos de armazenamento de energia essenciais para a vida moderna.

Das baterias utilizadas em veículos e infraestrutura de energia renovável aos sistemas de energia de reserva que suportam hospitais e centros de dados, os materiais que reciclamos e produzimos são componentes essenciais nas tecnologias desenvolvidas para atender às necessidades de armazenamento de energia em todo o mundo. Com a crescente adoção de veículos elétricos e sua dependência de baterias, estamos continuamente expandindo nossos serviços de coleta e gestão de reciclagem. Tudo isso faz parte do nosso compromisso em proteger o planeta para todos.

Sobre a Promesa

PROMESA GmbH & Co. A KG está sediada em Hettstedt, na Alemanha, e foi fundada pela VVG GmbH & Co. KG para o tratamento e reciclagem de sistemas de bateria de lítio. A tecnologia, desenvolvida na última década, permite a reciclagem segura de baterias primárias de lítio e acumuladores de íons de lítio. Todo o processo foi desenvolvido para atender a sistemas de baterias e acumuladores dos setores pós-consumo, industrial e militar.

Contatos para a imprensa

Edelman para Ecobat

