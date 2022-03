Ecobat nomeia Marcus Randolph presidente e CEO

IRVING, Texas, 17 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Ecobat, líder mundial em reciclagem de baterias, anunciou hoje que o presidente executivo Marcus Randolph foi nomeado presidente e CEO e também continuará como presidente do Conselho Administrativo da empresa. Em 16 de março de 2022, Jimmy Herring se despediu da empresa.

"Quero agradecer ao Jimmy por seus anos de serviço e dedicação à Ecobat", disse o Sr. Randolph. "Ele liderou uma transformação significativa da empresa, incluindo a reestruturação da Ecobat em 2019, a reformulação da marca e a criação de uma nova equipe de liderança na Ecobat."

"O Conselho confia plenamente em Marcus", disse o Sr. Ted Lodge, membro do Conselho Administrativo. "Como presidente executivo, Marcus supervisionou habilmente a direção estratégica da empresa desde maio de 2020. Com o acréscimo dessas novas responsabilidades, estamos confiantes que Marcus expandirá a posição de liderança da Ecobat no mercado."

Antes de se juntar à Ecobat, Marcus Randolph foi presidente executivo da Boart Longyear, uma empresa de Salt Lake City e a maior fornecedora mundial de serviços de perfuração e equipamentos de perfuração para as indústrias minerais. Antes da Boart Longyear, ele ocupou vários cargos de liderança na BHP Billiton em Melbourne, Austrália, de 1999 a 2013, incluindo as posições de diretor executivo de ferrosos e carvão, diretor de desenvolvimento da organização, presidente de diamantes e produtos especializados, diretor de desenvolvimento de minerais e diretor estratégico de minerais. O Sr. Randolph é bacharel em engenharia de minas pela Colorado School of Mines e cursou seu MBA na Universidade de Harvard.

Com operações em toda a Europa, Estados Unidos e sul da África, a Ecobat é líder na coleta, reciclagem, produção e distribuição de soluções de armazenamento de energia, produtos de chumbo e polipropileno, metais preciosos e outras commodities essenciais à vida moderna. Também estamos liderando a iniciativa quanto aos serviços de coleta e reciclagem de baterias de lítio a fim de capacitar os esforços de sustentabilidade em todo o mundo.

