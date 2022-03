Ecobat nomme Marcus Randolph au poste de président directeur général

IRVING, Texas, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ecobat, le leader mondial dans le domaine du recyclage des batteries, a annoncé aujourd'hui la nomination de Marcus Randolph, président exécutif, au poste de PDG de l'entreprise. Il conservera également son poste de président du conseil d'administration de l'entreprise. Depuis le 16 mars 2022, Jimmy Herring ne fait plus partie de l'entreprise.

« Je tiens à remercier M. Herring pour ses années de service et son dévouement à l'égard d'Ecobat, a déclaré M. Randolph. Il a mené une transformation importante de l'entreprise, notamment la restructuration d'Ecobat en 2019, la revalorisation de la marque de l'entreprise et la création d'une nouvelle équipe de direction au sein d'Ecobat. »

« Le conseil a une grande confiance en Marcus, a déclaré M. Ted Lodge, membre du conseil d'administration. En tant que président exécutif, Marcus supervise de main de maître l'orientation stratégique de l'entreprise depuis mai 2020. Avec l'ajout de ces nouvelles responsabilités, nous sommes enthousiastes à l'idée que Marcus puisse renforcer la position de leader d'Ecobat sur le marché. »

Avant de se joindre à Ecobat, M. Randolph était président exécutif de Boart Longyear, une entreprise de Salt Lake City et le plus grand fournisseur mondial de services et d'équipement de forage pour les industries minières. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction chez BHP Billiton à Melbourne, en Australie, de 1999 à 2013, notamment ceux de directeur, Métaux ferreux et charbon, directeur du développement de l'organisation, président, Diamants et produits spécialisés, directeur du développement et directeur stratégique, Minéraux. M. Randolph est titulaire d'une licence en génie minier de la Colorado School of Mines et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Harvard.

