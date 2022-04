EcoFlow DELTA Pro benoemd tot favoriete technologische product van Duitsland

Deutschland Favorit is een prijsprogramma dat is opgezet door het internationaal gerenommeerde bedrijf Statista en de Duitse mediagroep SZ Institute, eigenaar van één van de grootste dagbladen van Duitsland, Süddeutsche Zeitung (vertaald: Zuid-Duitse Krant). De publieke opinie wordt gecombineerd met aanbevelingen van een raad van deskundigen , wat 'Deutschland Favorit' tot een vertrouwde consumentengids maakt.

De EcoFlow DELTA Pro is 's werelds eerste milieuvriendelijke draagbare thuisbatterij, die de eerste stap is in de ambitieuze visie van het bedrijf om een robuuste, koolstofarme en duurzame energieoplossing voor individuen, huishoudens en industrieën te verzorgen. Bij gebruik met accessoires van het EcoFlow-ecosysteem, zoals extra batterijen, zonnepanelen en een smart home-paneel, kan de DELTA Pro voor een noodstroomvoorziening van één week zorgen.

De EcoFlow DELTA Pro, die vorig jaar op Kickstarter is gelanceerd, heeft in zijn twee maanden durende crowdfunding-campagne meer dan € 10 miljoen opgehaald, wat het record van Kickstarter als het meest gefinancierde technische project heeft verbroken. De DELTA Pro is sindsdien geprezen in publicaties voor zijn baanbrekende productontwikkeling. Vorig jaar is het door TIME magazine uitgeroepen tot één van de '100 Beste Uitvindingen'.

Sinds de eerste stap in Duitsland in augustus 2020, heeft de EcoFlow zich snel onder lokale consumenten verspreid, dankzij de hoge kwaliteit en de toenemende vraag naar hernieuwbare energie. EcoFlow beheerst meer dan 60% van de markt voor draagbare elektriciteitsopwekkers in het land.

"Het is voor ons een grote eer om uitgekozen te zijn als één van de winnaars van Deutschland Favorit 2022, door zowel deskundigen als het publiek in Duitsland. We hebben waardering voor de steun die we hebben gekregen van de Duitse gemeenschap en zullen blijven leveren aan producten van uitmuntendheid," aldus Ryan Xing, het regionale hoofd van EcoFlow Europe.

"Ik gebruik de DELTA Pro en de EcoFlow-zonnepanelen al ongeveer twee maanden. Ze hebben een geweldige prestatie geleverd en EcoFlow is een prijswaardige optie in oplossingen voor de opslag van duurzame energie, met het oog op capaciteit, duurzaamheid en uiterlijk", aldus een EcoFlow-gebruiker tijdens een openbaar klantonderzoek.

EcoFlow is een bedrijf dat draagbare oplossingen levert op het gebied van energie en hernieuwbare energie. Sinds de oprichting in 2017 geeft EcoFlow klanten in meer dan 100 wereldwijde markten 'energiegemoedsrust', via de DELTA- en RIVER-productlijnen met draagbare elektriciteitscentrales en milieuvriendelijke accessoires. De missie van EcoFlow is om de manier waarop de wereld toegang heeft tot energie opnieuw uit te vinden door het ontwikkelen van lichtere en duurzame, schone, stille en duurzame oplossingen voor de opslag van energie. De producten van EcoFlow zijn nu beschikbaar in 40 landen en regio's in heel Europa, ondersteund door een netwerk van meer dan 300 lokale retailers.

