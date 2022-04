EcoFlow DELTA Pro désigné comme le produit technologique préféré des Allemands

Deutschland Favorit est un programme de récompense initié par la société de technologie de l'information de renommée internationale Statista et le groupe de médias allemand SZ Institute, propriétaire de l'un des plus grands quotidiens d'Allemagne Süddeutsche Zeitung (lit. Journal d'Allemagne du Sud). L'opinion publique est combinée aux recommandations d'un conseil d'experts qui font de « Deutschland Favorit » un guide de consommation de confiance.

L'EcoFlow DELTA Pro est la première batterie domestique portable écologique au monde. Elle représente la première étape de la vision ambitieuse de l'entreprise, qui consiste à proposer une solution énergétique robuste, à faible émission de carbone et renouvelable aux particuliers, aux ménages et aux industries. Lorsqu'elle est utilisée avec les accessoires de l'écosystème EcoFlow, tels que des batteries supplémentaires, des panneaux solaires et un panneau pour maison intelligente, le DELTA Pro peut assurer jusqu'à une semaine d'alimentation électrique de secours.

Lancé sur Kickstarter l'année dernière, l'EcoFlow DELTA Pro a récolté plus de 10 millions d'euros au cours de sa campagne de crowdfunding de deux mois, battant ainsi le record de Kickstarter en tant que projet technologique le plus financé. Depuis lors, le DELTA Pro a été salué par des publications pour son développement de produit pionnier. L'année dernière, il a été désigné comme l'une des '100 meilleures inventions par le magazine TIME.

Depuis ses premiers pas en Allemagne en août 2020, EcoFlow s'est rapidement répandu parmi les consommateurs locaux en raison de sa haute qualité et de la demande croissante d'énergie renouvelable. EcoFlow domine plus de 60 % du marché des centrales électriques portables dans le pays.

« Nous nous sentons profondément honorés d'avoir été sélectionnés comme l'un des lauréats de Deutschland Favorit 2022, à la fois par les experts du secteur et par le peuple allemand. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de la communauté allemande et nous continuerons à fournir des produits d'excellence », a déclaré Ryan Xing, responsable régional d'EcoFlow Europe.

« J'utilise le DELTA Pro avec les panneaux solaires EcoFlow depuis environ deux mois. Ils ont fait preuve d'une grande performance et EcoFlow est une option intéressante en termes de prix pour les solutions de stockage d'énergie renouvelable, compte tenu de sa capacité, de sa durabilité et de son aspect », a déclaré un utilisateur d'EcoFlow lors d'une enquête client non divulguée.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 300 détaillants locaux.

