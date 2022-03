EcoFlow DELTA Pro Ecosystem vince il Red Dot Design Award 2022

"Siamo entusiasti di vedere l'ecosistema EcoFlow DELTA Pro riconosciuto dalla giuria Red Dot", ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. "È un meraviglioso riconoscimento della nostra filosofia di design dei prodotti, che ha cercato di creare un futuro sostenibile per tutti fin dall'inizio. Questo è un altro riconoscimento e traguardo per EcoFlow e i nostri prodotti".

Lo stesso giorno, EcoFlow ha anche annunciato che il tanto atteso lancio completo dell'ecosistema EcoFlow DELTA Pro avrà luogo il 15 aprile. L'intero ecosistema, che include la stazione di alimentazione portatile DELTA Pro e tutti i suoi accessori, è la prima soluzione energetica integrata del settore per affrontare la generazione, lo stoccaggio e l'utilizzo di energia, consentendo un approccio sostenibile all'energia sia per i singoli che per le aziende.

"EcoFlow riveste un ruolo importante nella missione mondiale di raggiungere le emissioni zero attraverso lo sviluppo costante di soluzioni innovative per l'energia rinnovabile, e il successo dell'ecosistema EcoFlow DELTA Pro rappresenta un ulteriore importante passo avanti", ha dichiarato Chan.

Lanciato per la prima volta su Kickstarter nel luglio 2021, l'ecosistema EcoFlow DELTA Pro ha raccolto rapidamente oltre 10 milioni di euro, distruggendo il record della piattaforma per il progetto tecnologico più finanziato in quel momento. Nel mese di ottobre, l'unità di base dell'ecosistema – la stazione di alimentazione portatile EcoFlow DELTA Pro – è stata inserita nell'elenco TIME delle 100 migliori invenzioni del 2021.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La mission di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

