EcoFlow DELTA Pro nommé dans les 100 meilleures inventions de 2021 par TIME

« Nous sommes honorés de voir TIME reconnaître l'EcoFlow DELTA Pro comme l'une des inventions révolutionnaires de l'année, aux côtés d'innovations mondiales vraiment spectaculaires », a déclaré Thomas Chan, Directeur R&D chez EcoFlow. « En permettant la production, le stockage et l'utilisation d'énergie au sein d'un écosystème intégré, l'EcoFlow DELTA Pro ouvre la voie au monde entier pour adopter véritablement des sources d'énergie alternatives et durables. »

Lancée sur Kickstarter en juillet 2021, l'EcoFlow DELTA Pro est conçue pour fournir une alimentation de secours durable pendant les pannes de courant et permet aux utilisateurs de mieux surveiller et contrôler leur consommation électrique quotidienne. En collectant plus de 12 millions de dollars au cours de sa campagne de deux mois, l'EcoFlow DELTA Pro a battu le record de Kickstarter pour le projet technologique le plus financé et se classe sixième parmi tous les projets à ce jour.

L'EcoFlow DELTA Pro est la première batterie domestique portable écologique au monde. Lorsqu'elle est utilisée avec des accessoires de l'écosystème EcoFlow, tels que des batteries supplémentaires, des suiveurs solaires, des panneaux solaires, des éoliennes et un panneau de maison intelligente, elle peut assurer jusqu'à une semaine d'utilisation d'électricité d'urgence. En tant que premier produit du genre, l'EcoFlow DELTA Pro est une étape importante vers la vision ambitieuse de l'entreprise d'autonomiser la durabilité en fournissant une solution d'énergie robuste, à faible émission de carbone et renouvelable pour les particuliers, les ménages et les industries.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 85 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables.

