EcoFlow erhält vier Auszeichnungen des iF Design Award 2022

Seit fast 70 Jahren gelten die iF Design Awards als Maßstab für exzellentes Design. Die Jury des Preises würdigt jedes Jahr Designleistungen in vielen Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Fachkonzept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Dies ist die erste Teilnahme von EcoFlow an den iF Design Awards seit der Verleihung von drei Auszeichnungen im Jahr 2019.