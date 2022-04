EcoFlow heeft een volledige dekking van de Europese markt, met de geplande verdere uitbreiding in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Als teken van de verdere uitbreiding heeft EcoFlow onlangs officiële websites gelanceerd in Duitsland en Frankrijk. Dit volgt op de lancering van de officiële website in het Verenigd Koninkrijk in 2021. EcoFlow is het begin van het voorjaarsseizoen en heeft zijn paasverkoop op de Europese markten gelanceerd, en levert klanten kortingen op draagbare elektriciteitsopwekkers en op zonnepaneelproducten.

EcoFlow start met de paasverkoop

Met deze Pasen biedt EcoFlow klanten een besparing van tot 10% op de officiële website. De DELTA mini draagbare elektriciteitsopwekker, die in de winkel € 1.099 kost, heeft een promotieprijs van € 999, wat een besparing oplevert van € 100. Intussen is er een korting van 9% op het 110 W-zonnepaneel, voor een aanbiedingsprijs van € 309. De paasverkoop van EcoFlow eindigt op 24 april.

EcoFlow benoemd tot de officiële Sponsor van de AOP Awards

Met de uitbreiding van zijn voetafdruk op de Europese markt, heeft EcoFlow daarnaast partnerschappen met verschillende organisaties op het hele continent ontwikkeld, waaronder diverse sectoren, zoals fotografie, sport, automobiel en meer. De Association of Photographers (AOP) kondigde onlangs EcoFlow aan als sponsor van de 37e AOP-prijs. AOP is de toonaangevende organisatie die in de twintigste eeuw is opgericht voor professionele fotografen in de creatieve industrie, met vooraanstaande leden die in het Verenigd Koninkrijk en op wereldwijde schaal culturele en maatschappelijke onderwerpen hebben uitgelicht.

"Naarmate het bewustzijn van oplossingen voor duurzame energie en elektriciteitsopslag in heel Europa groeit, zal EcoFlow zijn toonaangevende technologie en intellectueel leiderschap op dit gebied blijven demonstreren, en innovaties met de impact op het veranderen van de manier waarop we energie bekijken en gebruiken," aldus Ryan Xing, regionaal hoofd van EcoFlow Europe.

Over EcoFlow

EcoFlow is een bedrijf dat draagbare oplossingen levert op het gebied van energie en hernieuwbare energie. Sinds de oprichting in 2017 geeft EcoFlow klanten in meer dan 100 wereldwijde markten 'energiegemoedsrust', via de DELTA- en RIVER-productlijnen met draagbare elektriciteitscentrales en milieuvriendelijke accessoires. De missie van EcoFlow is om de manier waarop de wereld toegang heeft tot energie opnieuw uit te vinden door het ontwikkelen van lichtere en duurzame, schone, stille en duurzame oplossingen voor de opslag van energie. De producten van EcoFlow zijn nu beschikbaar in 40 landen en regio's in heel Europa, ondersteund door een netwerk van meer dan 400 lokale retailers.

