EcoFlow ist überall in Europa erhältlich und plant Aktivitäten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien weiter auszubauen

Seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2020 expandierte EcoFlow in kürzester Zeit in 40 Länder, unterstützt durch zuverlässige Lieferketten und lokale Vertriebspartner

BERLIN, 11. April 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, das branchenführende Unternehmen für mobile Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, gab heute bekannt, dass es erfolgreich in alle Märkte der Europäischen Union eingetreten ist und plant, sein Geschäft in Deutschland, Großbritannien und Frankreich weiter auszubauen. Anfang dieses Monats wurde die mobile Ladestation DELTA Pro von Deutschland Favorit 2022 als eine der vertrauenswürdigsten Marken im Bereich der Verbrauchertechnologie ausgezeichnet.