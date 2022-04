EcoFlow kooperiert zum Earth Day 2022 mit One Tree Planted und trägt so zur Waldaufforstung bei

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von EcoFlow. Durch diese Partnerschaft können wir wertvolle Arbeit leisten. Das „Make a Change"-Projekt wird es uns ermöglichen, Bäume dort zu pflanzen, wo sie am meisten benötigt werden, und damit unser Ziel der globalen Wiederaufforstung einen Schritt voranbringen", sagte Ashley Lamontagne, Campaign Manager bei One Tree Planted.

Seit der Gründung im Jahr 2014 pflanzt One Tree Planted einen Baum für jeden Euro, der gespendet wird. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Umweltschutz für jeden so einfach wie möglich zu gestalten. Bisher konnten so über 40 Millionen Bäume gepflanzt werden. Durch die Zusammenarbeit mit One Tree Planted schließt sich EcoFlow der Bewegung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil durch den Umstieg von Benzin und Gas auf saubere Energieträger an.

„Wir freuen uns, in One Tree Planted einen Partner gefunden zu haben, der dieselben Ziele und Aufgaben verfolgt, wie EcoFlow", so Jenny Zhang, Marketing Director bei EcoFlow. „Beide Unternehmen haben die Vision einer umweltfreundlichen Zukunft, sei es durch das Pflanzen von Bäumen oder das Anbieten von nachhaltigen Energielösunge. Jeder Einzelne muss seinen Beitrag leisten und wir geben ihnen am Earth Day 2022 dazu die Gelegenheit."

Durch sein Engagement für die Entwicklung innovativer Ökosysteme für erneuerbare Energien spielt EcoFlow eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität. Ein CO2-neutraler Lebensstil, für den sich das Unternehmen einsetzt, ist ein erreichbares Ziel für jeden Einzelnen und jeden Haushalt.

Anfang dieses Monats brachte EcoFlow in den USA das Smart Home Panel auf den Markt. Dabei handelt es sich um ein in Häuser integriertes Batteriesystem, das in Verbindung mit dem DELTA Pro Ökosystem eine unterbrechungsfreie Notstromversorgung für wichtige Haushaltsgeräte sowie ein intelligentes Energiemanagement für Haushalte bietet. Mit der Einführung des EcoFlow Smart Home Panel möchte EcoFlow Privatpersonen den Einstieg in erneuerbare Energiequellen erleichtern und sie weniger abhängig vom Stromnetz machen.

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 100 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die EcoFlow Website .

Pressekontakt:

EcoFlow Europe PR

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795294/EcoFlow_Partners_One_Tree_Planted_Restore_Forests_Celebration_Earth_Day.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.