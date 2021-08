EcoFlow lança a DELTA Max, uma estação de energia de segurança doméstica com duração de dois dias

Atualizando sua atual linha de produtos, a EcoFlow viu a necessidade de uma bateria com maior capacidade devido ao aumento das interrupções de energia e aos consumidores, portanto, em busca de soluções de energia mais autônomas. Em 2019, a EcoFlow lançou pela primeira vez a EcoFlow DELTA no Kickstarter, que rapidamente se tornou um fã favorito devido à sua velocidade de carregamento e grande capacidade. Dois anos depois, a empresa introduziu duas atualizações completas para a linha da série EcoFlow DELTA - a EcoFlow DELTA Max e a beefier DELTA Pro com 3,6 kWh, para aqueles com necessidades de energia ainda maiores.

"Vimos uma ótima recepção da série EcoFlow DELTA, e nossos clientes disseram que queriam ainda mais energia de suas baterias", disse Thomas Chan, diretor de P&D da EcoFlow. "A EcoFlow DELTA Max leva a resiliência a outro nível. Ela pode realmente fornecer energia de reserva para uma casa inteira e mitigar o impacto das interrupções de energia."

Alta capacidade com design expansível

A EcoFlow DELTA Max tem capacidade de 2016 Wh, o que pode atender às necessidades de uso de emergência de uma família (quatro luzes, um ventilador, um laptop, uma geladeira e carregamento de smartphones) por meio dia. Quando conectada com duas baterias DELTA Max Smart Extra, a capacidade pode chegar a 6048 Wh, o que permite que uma família sobreviva confortavelmente a um blecaute de dois dias.

Projetado para mais do que energia de reserva residencial, a EcoFlow DELTA Max em sua capacidade máxima também pode suportar um uso de energia de RV (uma média de RV utiliza 20 kWh de eletricidade por dia) por mais de sete horas.

Carregamento rápido que lidera o setor

Mesmo com uma capacidade atualizada em comparação com a EcoFlow DELTA (de 1260 Wh a 2016 Wh), a EcoFlow DELTA Max requer o mesmo tempo para ser totalmente recarregado- menos de duas horas. A EcoFlow DELTA Max pode ser carregada a 1800 W por meio de tomadas CA padrão. A bateria também suporta carregamento duplo -- carregamento com quaisquer duas dentre uma variedade de fontes de energia (tomada de parede CA, solar, gerador inteligente, carregamento de carro). Ao conectar a EcoFlow DELTA Max a uma bateria adicional inteligente, a entrada pode atingir um máximo de 3600 W com saída CA padrão e carregamento de gerador inteligente. Esta entrada máxima permite que a EcoFlow DELTA Max com uma bateria adicional inteligente seja totalmente recarregada de 0% a 100% em 1,8 hora, o que é duas vezes mais rápido em comparação com produtos semelhantes no mercado.

Alimenta 99% dos eletrodomésticos

Com uma saída CA de 2.400 W, a EcoFlow DELTA Max pode alimentar 99% dos aparelhos, incluindo chaleiras elétricas, ar condicionado, aquecedores e ferros a vapor. Com a tecnologia de X-Boost patenteada da EcoFlow, a saída da EcoFlow DELTA Max pode até mesmo aumentar para 3400 W, o que lidera todos os concorrentes com o mesmo nível de capacidade.

As atualizações adicionais da EcoFlow DELTA Max incluem carregamento solar mais eficiente, maior capacidade de controle e monitoramento do dispositivo por meio do aplicativo EcoFlow, tendo o exterior da bateria sido desenvolvido para oferecer mais confiabilidade e durabilidade.

Série EcoFlow DELTA

Após o lançamento da EcoFlow DELTA Max, a EcoFlow planeja lançar no quarto trimestre de 2021 a EcoFlow DELTA Max (1600) para clientes com necessidades de energia de reserva em menor escala. A EcoFlow DELTA Max (1600) tem uma capacidade de base de 1612 Wh, que pode aumentar para 5644 Wh quando conectada a duas baterias adicionais inteligentes.

No início deste ano, a EcoFlow apresentou a bateria residencial portátil e o ecossistema DELTA Pro. Com apenas uma carga , o ecossistema completo tem energia suficiente para atender à utilização de energia de emergência de uma família média por cerca de uma semana. Com capacidade de expansão de até 25 kWh, a DELTA Pro pode se recarregar totalmente em menos de duas horas e é a primeira bateria do setor a utilizar várias fontes de energia - a rede elétrica, carregador EV, solar, eólica e a gás. Lançada no Kickstarter em julho, ela atingiu mais de US$ 1 milhão em seus primeiros 45 minutos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1597109/EcoFlow_DELTA.jpg

FONTE EcoFlow Inc.

SOURCE EcoFlow Inc.