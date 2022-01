EcoFlow lance la DELTA Pro, sa station d'alimentation portable pionnière, en Europe

Avec une capacité de base de 3,6kWh et extensible à 25kWh, la DELTA Pro est la première batterie domestique portable du secteur et peut fournir plusieurs jours d'énergie de secours aux familles en cas d'urgence. En septembre 2021, EcoFlow a lancé en Europe la DELTA Max et la DELTA mini , toutes deux conçues pour offrir une énergie de secours pour des périodes de panne plus courtes.

« La campagne Kickstarter très réussie de DELTA Pro démontre de manière écrasante le désir des consommateurs pour des solutions portables d'alimentation et de stockage d'énergie propre », a déclaré Thomas Chan, directeur de la R&D chez EcoFlow. « Un accès fiable à l'énergie est une priorité pour les consommateurs, car l'augmentation des cas de conditions météorologiques extrêmes et de coupures de courant souligne la nécessité d'une meilleure préparation et de sources d'énergie durables. EcoFlow s'efforce de faire en sorte que les consommateurs et leurs familles se sentent prêts et en sécurité, et c'est cet objectif même qui nous inspire à innover et à fournir des solutions d'alimentation encore plus sûres et plus fiables. »

Fiable et renouvelable : L'ultime solution d'alimentation de secours

Fournir une solution d'alimentation fiable qui permet de se préparer aux catastrophes est au cœur de la série DELTA d'EcoFlow. « EcoFlow est déterminé à jouer un rôle plus important dans la préparation aux catastrophes, non seulement en fournissant une technologie résiliente, mais aussi en donnant aux gens les connaissances et les outils appropriés afin qu'ils puissent toujours avoir l'esprit tranquille », a déclaré Chan.

Cet objectif a clairement trouvé un écho auprès des consommateurs. Lorsque la société a lancé une campagne de crowdfunding pour le DELTA Pro sur Kickstarter en juillet 2021, elle a récolté $1 million (environ €0,84 million) dans les 10 premières minutes. À la fin de la campagne de deux mois, plus de $12 millions (environ €10,6 millions) avaient été collectés, battant le record de Kickstarter de l'époque de plus de $4,3 millions (environ €3,8 millions) pour devenir le projet technologique le plus financé à l'époque. Aujourd'hui, la campagne de crowdfunding de la Delta PRO occupe toujours la sixième place parmi tous les projets Kickstarter.

En novembre, TIME a désigné la DELTA Pro comme l'une des 100 meilleures inventions de 2021 , qui récompense les innovations « qui rendent le monde meilleur, plus intelligent et même un peu plus amusant ». Reconnu dans la catégorie Durabilité, EcoFlow a été remarqué pour son développement de produit pionnier.

En tant que premier produit de ce type, l'EcoFlow DELTA Pro représente une étape importante vers la vision ambitieuse de l'entreprise, qui consiste à favoriser la durabilité en fournissant une solution énergétique robuste, à faible émission de carbone et renouvelable pour les particuliers, les ménages et les industries.

