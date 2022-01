EcoFlow lancia in Europa DELTA Pro, la sua stazione di alimentazione portatile all'avanguardia

Con una capacità di base di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh, DELTA Pro è la prima batteria portatile per la casa del settore e in caso di emergenza può fornire alle famiglie energia di riserva per più giorni. A settembre 2021, EcoFlow ha lanciato in Europa DELTA Max e DELTA mini, entrambi progettati per offrire energia di riserva per blackout più brevi.

"Il grande successo della campagna Kickstarter di DELTA Pro dimostra ampiamente il desiderio dei consumatori di disporre di soluzioni portatili per l'alimentazione e lo stoccaggio di energia pulita", ha dichiarato Thomas Chan, Direttore R&S di EcoFlow. "L'accesso affidabile all'energia è un interesse primario per i consumatori, ora che si fanno più frequenti gli eventi meteorologici estremi e le interruzioni di corrente, sottolineando la necessità di una maggiore preparazione e di fonti di energia sostenibili. EcoFlow si impegna a garantire che i consumatori e le loro famiglie si sentano pronti e sicuri, ed è proprio questo che ci ispira a innovare e a fornire soluzioni di alimentazione ancora più sicure e affidabili."

Affidabile e rinnovabile: la migliore soluzione di alimentazione di emergenza

Fornire una soluzione di alimentazione affidabile che consenta di essere preparati alle catastrofi è l'obiettivo primario della serie DELTA di EcoFlow. "EcoFlow è determinata ad assumere un ruolo cruciale nella preparazione alle catastrofi, non solo fornendo una tecnologia resiliente, ma anche offrendo alle persone le conoscenze e gli strumenti adeguati in modo che possano sempre essere tranquilli", ha dichiarato Chan.

Tutto questo è stato chiaramente apprezzato dai consumatori. Quando la società ha lanciato una campagna di crowdfunding per DELTA Pro su Kickstarter nel luglio 2021, ha raccolto 1 milione di dollari (circa 0,84 milioni di Euro) nei primi 10 minuti. Alla fine della campagna di due mesi, erano stati raccolti oltre 12 milioni di dollari (circa 10,6 milioni di Euro), superando il precedente record di Kickstarter pari a oltre 4,3 milioni di dollari (circa 3,8 milioni di Euro) e diventando il progetto tecnologico più finanziato del periodo. Oggi, la campagna di crowdfunding di Delta PRO figura ancora al sesto posto tra tutti i progetti Kickstarter.

A novembre, TIME ha nominato DELTA Pro tra le 100 migliori invenzioni del 2021, titolo che va alle innovazioni "che rendono il mondo migliore, più intelligente e persino un po' più divertente." Premiata nella categoria Sostenibilità, EcoFlow ha visto riconosciuto il suo ruolo nello sviluppo pionieristico dei prodotti.

Essendo il primo prodotto del suo genere, EcoFlow DELTA Pro rappresenta un passo significativo verso l'ambiziosa vision dell'azienda a favore della sostenibilità con la proposta di una soluzione valida, a basse emissioni di carbonio e a base di energie rinnovabili, sia per i privati che per le famiglie e il settore industriale.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La missione di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 300 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 35 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EcoFlow.

