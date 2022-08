EcoFlow participe à l'IFA 2022 pour inaugurer s a nouvelle centrale électrique portable DELTA 2

Lors de l'événement de septembre, EcoFlow présentera également sa gamme complète de solutions énergétiques écologiques.

BERLIN, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, société de solutions d'énergie renouvelable et d'alimentation portable, annonce aujourd'hui sa participation à l'IFA 2022, qui se tiendra du 2 au 6 septembre à Berlin, en Allemagne. Durant l'événement, EcoFlow dévoilera sa dernière avancée dans le secteur des centrales électriques portables familiales, l'EcoFlow DELTA 2.

« Il n'y a pas de meilleure plateforme pour présenter notre nouvelle génération de centrales électriques portables que le plus grand salon européen de l'électronique grand public et domestique », déclare Ryan Xing, responsable Europe chez EcoFlow. « Nous avons de grandes attentes à l'égard du nouveau produit, car il est appelé à établir une nouvelle référence pour l'industrie. La révélation de DELTA 2 à l'IFA 2022 est une étape importante dans notre expansion sur le marché européen et représente notre engagement à fournir aux consommateurs européens des solutions énergétiques pratiques et écologiques. »

Selon une étude récente d'Allied Market Research, en 2020, l'Europe détenait un tiers de la part du marché mondial des énergies renouvelables, le marché européen des énergies renouvelables devant croître à un TCAC de 8,4 % entre 2021 et 2030. Au cours des dernières années, EcoFlow a pris une position de leader sur le marché européen, où les consommateurs ont fait preuve d'un enthousiasme exceptionnel envers les produits énergétiques écologiques et les solutions d'énergie renouvelable. En 2022, le marché européen est devenu le deuxième plus grand marché d'EcoFlow derrière les États-Unis. Lors du Prime Day 2022, EcoFlow était le premier vendeur en Europe dans la catégorie des solutions énergétiques écologiques.

« EcoFlow DELTA 2 est la prochaine étape de notre parcours visant à aider les familles et les particuliers du monde entier à se libérer des limites des réseaux électriques fixes et à transcender la façon dont ils produisent, stockent et utilisent l'énergie. EcoFlow continuera de répondre à la demande croissante d'énergie renouvelable du marché européen en continuant à développer des solutions énergétiques innovantes et portables »,conclut Ryan Xing.

Renseignements sur l'événement

Date : Du 2 septembre au 6 septembre 2022

Heures : De 10 h 00 à 18 h 00 GMT+2

Lieu : Hall 3.2, Stand 108, Messe Berlin, Berlin, Allemagne

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses centrales électriques portables et ses accessoires respectueux de l'environnement. EcoFlow a pour mission de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en créant des batteries renouvelables silencieuses, plus légères et plus durables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

