EcoFlow představuje na veletrhu CES 2023 sekačku na trávu, přenosnou chladničku, přenosnou klimatizaci a řešení pro napájení domácnosti

Sekačka Blade a chladnička Glacier oceněné veletrhem CES, klimatizace Wave 2 Portable Air a řešení pro snadné záložní napájení domácnosti přinášejí uživatelům pohodlnější život než kdykoli předtím. Nová zařízení dorazí do Evropy již na začátku roku 2023.

LAS VEGAS, 6. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Společnost EcoFlow , dodavatel přenosných zdrojů energie a ekologických energetických řešení, představí na veletrhu tři nová chytrá zařízení: robotickou sekačku se sběrem trávy Blade a přenosnou chladničku Glacier s vestavěným výrobníkem ledu, které získaly ocenění veletrhu CES 2023 a přenosnou klimatizaci Wave 2. Tato tři nová chytrá zařízení dále odrážejí závazek značky přinášet ekologický způsob života díky technologiím EcoFlow.

Značka také představila své nové řešení záložního napájení pro domácnosti a ukázala, jak snadné může napájení být. Řešení EcoFlow pro záložní napájení domácností, postavené na výkonné přenosné nabíjecí stanici DELTA Pro, je tichá a spolehlivá přenosná domácí bateriová sestava, která nahrazuje hlučné a silně znečišťující generátory. Tato sestava vzbudila pozornost jako revoluční řešení, které zmírňuje dopady globální energetické krize a usnadňuje dodávání energie pro život.

Brian Essenmacher, vedoucí oddělení rozvoje obchodu společnosti EcoFlow, uvedl: „Nesmírně nás těší, že můžeme na veletrhu CES 2023 představit naše nová chytrá zařízení a inovativní řešení pro záložní napájení domácností. V posledních letech jsme si prošli pandemií, která změnila naše životy, zvyšují se účty za elektřinu a zažíváme extrémní výkyvy počasí, které energetickou situaci dále destabilizují. Společnost EcoFlow proto nabízí napájení, které je jednodušší než kdykoli předtím a pomáhá uživatelům získat od života co nejvíce, ať už jde o úsporu času a nákladů nebo o zpříjemnění života doma, venku i v mobilních prostorách."

Tři chytré novinky pro příjemnější život

Veletrh CES 2023 je centrem nejnovějších a nejzajímavějších technologických inovací, kde se nápady stávají skutečností. Pro společnost EcoFlow je proto ideálním místem na představení, jak její rostoucí ekosystém chytrých zařízení zlepšuje život doma, venku i v mobilních prostorách. Na veletrhu CES 2023 představuje tři následující novinky:

Novinky EcoFlow Blade a EcoFlow Glacier byly vybrány mezi držitele ocenění CES 2023, což podtrhuje jedinečnost jejich inovativního designu a potenciál pro zlepšení kvality života svých uživatelů.

Domácí záložní zdroj pro trvalý klid v duši

Většina z nás je závislá na elektrické síti, a když dojde k jejímu výpadku, následky mohou být nepříjemné až katastrofální. Tradičně lidé využívali jako nouzové řešení napájení při výpadku elektrické energie generátory na palivo. Zatímco tyto generátory jsou hlučné, produkují kouř a vysoké množství nebezpečného oxidu uhelnatého, řešení záložního napájení pro domácnosti od společnosti EcoFlow poskytuje záložní zdroj energie, který je čistý, tichý a bezpečný.

Řešení záložního napájení domácností pro severoamerický trh je postaveno na výkonné přenosné napájecí stanici DELTA Pro , která se může pochlubit nejrychlejším nabíjením a možností dosáhnout připojením výkonu až 7200 W, což dokáže udržet kritické okruhy v chodu až po dobu jednoho týdne.

Alternativní řešení záložního napájení domácností pro uživatele v Evropě představuje špičkový modulární energetický systém EcoFlow, Power Kits . Na základě potřeby energie si uživatelé mohou zvolit připojení až šesti baterií LFP, které nabízejí základní kapacitu 2 kWh a s využitím panelu Smart Home Panel až 30 kWh. Toto řešení podporuje až 9600 W solárního příkonu, což umožňuje nabíjení z více solárních panelů různých typů. Ty si uživatelé mohou v zájmu dosažení udržitelného životního stylu vybírat také z kolekce solárních panelů EcoFlow . V případě nouze může uživatel k nabíjení souprav Power Kits snadno použít také vlastní záložní generátory.

Zatímco standardní řešení pro napájení domácností vyžadují odbornou instalaci, která může trvat týdny nebo měsíce, nová řešení EcoFlow jsou vyrobena tak, aby se dala snadno instalovat nejen do domácností, ale i do obytných vozů. Stejně jako trojice nově představených produktů umožňují i tato záložní řešení uživatelům vést pohodlnější život, a to díky nejsnadnějšímu napájení všech dob.

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je přední dodavatel ekologických energetických řešení s vizí přinášet energii novému světu. Od založení společnosti EcoFlow v roce 2017 je jejím posláním objevit nový způsob získávání energie pro jednotlivce i rodiny, a to vytvořením spolehlivých, dostupných a obnovitelných energetických řešení. V současné době má společnost EcoFlow provozní ústředí ve Spojených státech, Německu a Japonsku a více než 2 miliony uživatelů na více než 100 trzích po celém světě. Výrobky společnosti EcoFlow jsou nyní dostupné ve všech 44 zemích a regionech Evropy a lze je zakoupit v síti více než 800 místních prodejců.

