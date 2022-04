EcoFlow raggiunge la piena copertura del mercato europeo, con un'ulteriore espansione prevista in Germania, Francia e Regno Unito

A segnare la sua ulteriore espansione, EcoFlow ha recentemente lanciato siti web ufficiali in Germania e Francia. Questo fa seguito al lancio del suo sito web ufficiale nel Regno Unito, avvenuto nel 2021. Accelerando l'attività e celebrando l'inizio della stagione primaverile, EcoFlow ha lanciato la propria vendita Pasqua sui mercati europei, offrendo ai clienti sconti sulle stazioni di alimentazione portatili e sui prodotti per pannelli solari.

EcoFlow lancia la vendita di Pasqua

A Pasqua, EcoFlow offre ai clienti risparmi fino al 10% sul suo sito web ufficiale. La stazione di alimentazione portatile DELTA mini, venduta al dettaglio a €1.099, ha un prezzo promozionale di €999, con un risparmio di €100. Inoltre, verrà applicata una riduzione del 9% al pannello solare da 110 W, disponibile a un prezzo promozionale di 309 €. La vendita di Pasqua di EcoFlow termina il 24 aprile.

EcoFlow è stata nominata Sponsor ufficiale degli AOP Awards

Nell'ampliare la propria presenza sul mercato europeo, EcoFlow ha anche sviluppato partnership con diverse organizzazioni in tutto il continente, coprendo diversi settori come la fotografia, lo sport, l'automotive e altro ancora. L'Associazione dei fotografi (AOP) ha recentemente annunciato EcoFlow come sponsor dei 37° AOP Awards. AOP è l'organizzazione leader per fotografi professionisti nei settori creativi fondata nel XX secolo, i cui membri di alto profilo hanno puntato i riflettori su temi di rilevanza culturale e sociale nel Regno Unito e a livello mondiale.

"In un momento in cui in tutta Europa aumenta l'attenzione verso le energie rinnovabili e le soluzioni di stoccaggio dell'elettricità, EcoFlow continuerà a dimostrare la propria tecnologia leader del settore e la propri leadership di pensiero sul campo, con innovazioni in grado di cambiare il nostro modo di vedere e utilizzare l'energia", ha dichiarato Ryan Xing, Regional Head di EcoFlow Europe.

Informazioni su EcoFlow

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche portatili e basate sulle energie rinnovabili. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow offre tranquillità energetica ai clienti in oltre 100 mercati, attraverso le sue linee di prodotti DELTA e RIVER, composte da stazioni di alimentazione portatili e accessori ecologici. La missione di EcoFlow è reinventare il modo in cui il mondo accede all'energia, creando soluzioni innovative di stoccaggio dell'energia più leggere e durevoli, silenziose, pulite e rinnovabili. Grazie a una rete di oltre 400 rivenditori locali, i prodotti EcoFlow sono ora disponibili in 40 Paesi e aree geografiche in tutta Europa.

