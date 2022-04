EcoFlow remporte quatre iF Design Awards dans le cadre de l'édition 2022

Depuis plus de 70 ans, les iF Design Awards sont reconnus comme une référence en matière d'excellence en design. Chaque année, le jury des prix récompense les réalisations en matière de design dans de nombreuses disciplines : design de produit, d'emballage, de communication et de service, architecture et architecture d'intérieur, concept professionnel, expérience utilisateur (UX) et interface utilisateur (UI). C'est la première participation d'EcoFlow aux iF Design Awards depuis que la société a reçu trois prix en 2019.

« Nous sommes honorés de constater que les produits EcoFlow sont reconnus par le jury des prestigieux iF Design Awards », déclare Thomas Chan, directeur de la R&D chez EcoFlow. « EcoFlow est convaincue que tout le monde peut être acteur d'un avenir durable et neutre en carbone. C'est ce qui nous motive à continuer à innover chaque jour. »

Les quatre produits primés ont été lancés pour la première fois en juillet 2021 sur Kickstarter dans le cadre d'une campagne de crowdfunding qui reste à ce jour le projet technologique le plus financé sur Kickstarter. La station électrique portable EcoFlow DELTA Pro, le panneau solaire de 400 W, et le générateur intelligent sont des éléments clés de l'écosystème personnalisable DELTA Pro, la première solution intégrée d'énergie renouvelable à prendre en compte la production, le stockage et l'utilisation de l'énergie. La station d'énergie portable DELTA Max – une version réduite de la DELTA Pro - a une capacité de base de 2 016 Wh extensible à 6 048 Wh, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins énergétiques d'urgence d'une famille moyenne pendant deux jours.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a permisla tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses centrales électriques portables DELTA et RIVER et à ses accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant avec des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

