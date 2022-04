EcoFlow s'associe à One Tree Planted pour restaurer les forêts à l'occasion de la Journée de la Terre 2022

« Nous apprécions le soutien d'EcoFlow et l'excellent travail que nous serons en mesure de réaliser grâce à ce partenariat. Cette initiative Make a Change nous permettra de planter des arbres dans les zones où ils sont le plus nécessaires, et faire avancer notre objectif de reforestation mondiale», déclare Ashley Lamontagne, directrice de campagne chez One Tree Planted.

Fondée en 2014, l'organisation One Tree Planted plante un arbre pour chaque euro donné. Ayant pour mission de simplifier la tâche de chacun pour aider l'environnement, One Tree Planted a planté plus de 40 millions d'arbres depuis sa création. En unissant ses forces à celles de One Tree Planted, EcoFlow se joint à l'appel lancé aux particuliers pour qu'ils adoptent un mode de vie durable en passant du carburant et du gaz à une énergie propre.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé en One Tree Planted un partenaire qui partage la même mission et le même objectif qu'EcoFlow», déclare Jenny Zhang, directrice du marketing chez EcoFlow. Que ce soit en plantant des arbres ou en proposant des solutions énergétiques durables, nous envisageons tous deux un avenir écologique appartenant à chaque individu, mais nous avons besoin que chacun passe à l'action, àpartir de la Journée de la Terre 2022.»

Grâce à son engagement à développer des écosystèmes d'énergies renouvelables innovants, EcoFlow est devenu un acteur important dans la mission mondiale visant à atteindre la neutralité carbone. Le mode de vie neutre en carbone qu'il prône est un objectif réalisable pour chaque individu et chaque ménage.

Plus tôt ce mois-ci aux Etats-Unis, EcoFlow a lancé le panneau Smart Home Panel, un système de batterie domestique qui, avec l'écosystème DELTA Pro, fournit une alimentation de secours ininterrompue pour les appareils électroménagersessentiels et une gestion intelligente de l'énergie pour les ménages. Avec la commercialisation du panneau Smart Home EcoFlow, EcoFlow vise à faciliter l'adoption par les particuliers de sources d'énergie renouvelable et réduire leur dépendance au réseau électrique.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise qui fournit des solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni une alimentation en toute tranquillité d'esprit à des clients sur plus de 100 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires écologiques. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant grâce à des solutions de stockage d'énergie plus légères et plus durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

