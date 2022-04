EcoFlow se asocia con One Tree Planted para restaurar los bosques en la celebración del Día de la Tierra 2022

EcoFlow plantará un árbol gratis en nombre de cada cliente que participe en "Make the Change".

BERLIN, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- EcoFlow, empresa de soluciones de energía portátil y renovable, pone en marcha su asociación con la organización de reforestación sin ánimo de lucro One Tree Planted, con sede en Vermont, para 'hacer el cambio' en medio del rápido cambio climático. A partir del 18 de abril, EcoFlow donará un euro a One Tree Planted para plantar un árbol por cada cliente que se registre en el programa 'Make the Change'. EcoFlow también plantará un árbol por cada compra realizada durante las celebraciones del Día de la Tierra.