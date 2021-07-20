EcoFlow выпускает портативную домашнюю батарею максимальной емкости на Kickstarter

Предварительные заказы теперь доступны на платформе Kickstarter , и в конце ноября текущего года спонсоры, как ожидается, получат свои продукты.

«Экстремальные погодные явления и нестабильность сетей вынуждают людей брать на себя больший контроль над своими домашними системами энергоснабжения, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чен (Thomas Chen). — Экосистема EcoFlow DELTA Pro в первую очередь предназначена для двух сценариев использования: для обеспечения критически важного резервного электропитания в случае отключения электричества и для более эффективного контроля и управления ежедневным потреблением электроэнергии и снижения расходов на коммунальные услуги».

Расширяемая емкость и экосистема

Модель EcoFlow DELTA Pro обладает крупнейшей на рынке расширяемой мощностью, базовой мощностью 3,6 кВт·ч, которая увеличивается до 10,8 кВт·ч благодаря двум дополнительным батареям и до 25 кВт·ч с использованием экосистемных продуктов, таких как панели типа «умный дом» и интеллектуальные генераторы.

Комплектующие экосистемы EcoFlow являются отличительным признаком для отрасли. Они расширяют возможности за счет предоставления дополнительных источников питания, комплектующих для максимального использования электропитания и более удобных для пользователя способов контроля и управления источником питания.

Многочисленные источники питания: солнечная панель, солнечный трекер, адаптер EV X-Stream, интеллектуальный генератор

Увеличение емкости базовой батареи: интеллектуальные дополнительные батареи, концентратор с двойным напряжением

Дополнительные возможности управления питанием: приложение EcoFlow, пульт дистанционного управления DELTA Pro, панель Smart Home

Самая быстрая зарядка в отрасли

Модель EcoFlow DELTA Pro является не только самой быстрой в мире зарядной станцией, но и первым портативным аккумулятором, поддерживающим зарядку электромобилей, а также первым источником питания с использованием нескольких источников энергии — электросети, солнечной энергии, энергии ветра и газа.

Модель EcoFlow DELTA Pro поддерживает зарядку мощностью 3000 Вт через зарядную систему EV, смарт-панель для дома EcoFlow или выходную розетку на 240 В. Кроме того, входное напряжение может быть увеличено до 6000 Вт при зарядке модели EcoFlow DELTA Pro, подключаемой к интеллектуальному дополнительному аккумулятору, за счет дополнительной зарядки солнечных батарей и интеллектуальных генераторов, что позволяет полностью зарядить EcoFlow DELTA Pro за два часа.

Будучи первым аккумулятором, поддерживающим зарядку электромобилей, он может полностью заряжаться в течение 1,8 часов любой из 35 000 зарядных станций для электромобилей уровня 2 по всей территории США, что позволяет владельцам электромобилей не беспокоиться по поводу низкого уровня заряда батарей.

Заряжает (почти) все

Благодаря огромной выходной мощности переменного тока (3600 Вт), расширяемой до 7200 Вт за счет подключения двух модулей DELTA Pro к хабу с двойным напряжением, модель DELTA Pro может обеспечивать электропитание сверхмощных устройств, таких как холодильники и кондиционеры, с напряжением до 240 В.

В случае длительного отключения электричества среднестатистическая семья потребляет около 3,68 кВт·ч в сутки для обеспечения электропитания таких электронных устройств, как лампы, вентилятор, роутер, ноутбуки и смартфоны, а также холодильник. Благодаря только одному зарядному устройству, имеющему полную экосистему EcoFlow DELTA Pro, семья может обеспечивать электропитание устройством этой конфигурации в течение примерно семи дней.

«Идея EcoFlow всегда заключалась в предоставлении лучших решений для производства, хранения и потребления энергии, — заявил Чэнь. — Мы уверены, что благодаря экосистеме EcoFlow DELTA Pro мы разработали комплексное решение на всех трех уровнях и установили новый стандарт для отрасли».

EcoFlow DELTA Max

Наряду с сегодняшним запуском на Kickstarter модели EcoFlow DELTA Pro, компания EcoFlow также представила модель EcoFlow DELTA Max. Модель EcoFlow DELTA Max с базовой емкостью 2016 Вт·ч, расширяемой до 6048 Вт·ч, представляет собой более портативную и масштабируемую версию модели EcoFlow DELTA Pro.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1575043/image.jpg

SOURCE EcoFlow Inc.