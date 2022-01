EcoFlow wprowadza na europejski rynek DELTA Pro, innowacyjną przenośną stację zasilania

DELTA Pro o pojemności bazowej 3,6 kWh z możliwością rozbudowy do 25 kWh jest pierwszym w branży przenośnym akumulatorem domowym i może zapewnić rodzinom wielodniowe zasilanie awaryjne. We wrześniu 2021 roku EcoFlow zaprezentowała w Europie DELTA Max i DELTA mini , które są przeznaczone do zasilania awaryjnego na krótsze okresy braku prądu.

„Ciesząca się ogromnym powodzeniem kampania Kickstarter dotycząca DELTA Pro zdecydowanie wskazuje na zapotrzebowanie konsumentów na przenośne rozwiązania w zakresie zasilania i magazynowania czystej energii – oświadczył Thomas Chan, dyrektor ds. badań i rozwoju w EcoFlow. - Niezawodny dostęp do energii elektrycznej jest dla konsumentów kwestią pierwszoplanową, ponieważ coraz częstsze przypadki ekstremalnych zjawisk pogodowych i przerw w dostawie prądu uwydatniają potrzebę większego przygotowania i zrównoważonych źródeł energii. EcoFlow dąży do tego, aby konsumenci i ich rodziny czuli się gotowi i bezpieczni, i właśnie ten cel inspiruje nas do wprowadzania innowacji i dostarczania jeszcze bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych rozwiązań energetycznych".

Niezawodne i odnawialne: optymalne rozwiązanie zasilania awaryjnego

Zapewnienie niezawodnego rozwiązania w zakresie zasilania, które umożliwia gotowość na wypadek katastrofy, leży u podstaw serii DELTA firmy EcoFlow. „EcoFlow jest zdecydowana odgrywać większą rolę w gotowości na wypadek katastrofy, nie tylko poprzez dostarczanie odpornej technologii, ale również poprzez przekazywanie ludziom odpowiedniej wiedzy i narzędzi, dzięki czemu mogą oni cieszyć się spokojem" – powiedział Chan.

Ten cel wyraźnie przekonał konsumentów. Kiedy w lipcu 2021 roku firma uruchomiła kampanię crowdfundingową dla DELTA Pro na Kickstarterze, w ciągu pierwszych 10 minut zebrała 1 milion USD (ok. 0,84 mln EUR). Pod koniec dwumiesięcznej kampanii zebrano ponad 12 milionów USD (ok. 10,6 miliona EUR), bijąc ówczesny rekord Kickstartera o ponad 4,3 miliona USD (ok. 3,8 miliona EUR) i stając się tym samym najlepiej finansowanym projektem technicznym w tamtym czasie. Dziś kampania crowdfundingowa Delta PRO nadal zajmuje szóste miejsce wśród wszystkich projektów na Kickstarterze.

W listopadzie TIME wyróżnił DELTA Pro jako jeden ze100 Najlepszych Wynalazków 2021 roku, doceniając innowacje, „które czynią świat lepszym, mądrzejszym, a nawet nieco zabawniejszym". Firma EcoFlow została wyróżniona w kategorii „Zrównoważony rozwój" za pionierski rozwój produktu.

Będąc pierwszym produktem tego rodzaju, EcoFlow DELTA Pro reprezentuje znaczący krok w realizacji ambitnej wizji firmy, aby wzmocnić zrównoważony rozwój poprzez zapewnienie solidnego, niskowęglowego i odnawialnego rozwiązania energetycznego dla osób prywatnych, gospodarstw domowych i przemysłu.

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r. EcoFlow zapewnia bezproblemowe korzystanie z energii elektrycznej klientom na ponad 85 rynkach dzięki seriom przenośnych stacji zasilania DELTA i RIVER oraz przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie sposobów dostarczania energii stosowanego przez świat poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących lżejsze, trwalsze, ekologiczne i ciche urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne w 35 krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 300 lokalnych punktów sprzedaży.

