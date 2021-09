EcoFlow wprowadza na rynek generator zasilania awaryjnego DELTA Max pozwalający zaspokoić nawet dwudniowe zapotrzebowanie na energię w przeciętnym gospodarstwie domowym.

W procesie unowocześniania dostępnej dziś linii produktowej zespół EcoFlow uwględnił potrzeby klientów poszukujących niezawodnego urządzenia zasilającego o wyższej mocy, na wypadek przerwy w dostawie energii. Firma po raz pierwszy wprowadziła na rynek generator akumulatorowy Delta na platformie Kickstarter w 2019 r. Ze względu na krótki czas ładowania i dużą moc, model ten szybko stał się najchętniej kupowanym produktem w swojej kategorii. Dwa lata później spółka wprowadziła na rynek kolejne dwa innowacyjne urządzenia uzupełniające serię EcoFlow DELTA– DELTA Max oraz bardziej wydajny model- DELTA Pro o mocy 3,6 kWh. To urządzenie będzie idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących urządzenia zdolnego do zaspokojenia wyższego zapotrzebowania na energię.

„Odnotowaliśmy, że oferowana przez nas seria EcoFlow DELTA cieszy się dużym zainteresowaniem. Badanie potrzeb naszych klientów pozwoliło nam zauważyć również popyt na urządzenia o wyższej mocy"– zaznacza Thomas Chan, dyrektor Działu Badań i Rozwoju w spółce EcoFlow. - Generator EcoFlow DELTA Max to nowy wymiar niezawodności. Jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię wszystkich urządzeń domowych, a co za tym idzie- zminimalizować szkodliwe skutki przerw w dostawie energii".

Duża moc i konstrukcja umożliwiająca rozbudowę

Moc generatora EcoFlow DELTA Max wynosi 2016 Wh, co pozwala zaspokoić dwunastogodzinne zapotrzebowanie na energię przeciętnego gospodarstwa domowego (umożliwia zasilenie jednocześnie czterech źródeł światła, wentylatora, routera, laptopa, lodówki i kilku ładowarek do smartfonu). Po podłączeniu dwóch akumulatorów DELTA Max Smart Extra Batteries moc urządzenia zwiększa się do 6048 Wh, co pozwala przeciętnemu gospodarstwu domowemu na komfortowe przetrwanie przerwy w dostawie energii trwającej nawet dwa dni.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu zapotrzebowania na energię nie tylko gospodarstw domowych, Na szczytowym poziomie mocy generator EcoFlow DELTA Max pozwala również na ponad siedmiogodzinne zasilanie wyposażenia samochodu kempingowego (przeciętny kamper zużywa 20 kWh energii elektrycznej dziennie).

Najwyższa w branży prędkość ładowania

Pomimo większej mocy w porównaniu z generatorem EcoFlow DELTA (od 1260 Wh do 2016 Wh), pełne naładowanie generatora EcoFlow DELTA Max zajmuje dokładnie tyle samo czasu– mniej niż dwie godziny. Generator EcoFlow DELTA Max można ładować napięciem 2000 W przez standardowe gniazda elektryczne. Maksymalne napięcie ładowania ustalone na tym poziomie umożliwia naładowanie jednego generatora EcoFlow DELTA Max od 0% do 100% w zaledwie 1,6 godziny, tzn. dwukrotnie szybciej niż w przypadku podobnych urządzeń dostępnych na rynku. Przewidziano możliwość jednoczesnego ładowania generatora z dwóch źródeł – gniazda elektrycznego i dwóch paneli solarnych o mocy 400 W, co pozwala na uzyskanie maksymalnego napięcia ładowania o mocy 3000 W. Tryb jednoczesnego ładowania z dwóch źródeł wymaga podłączenia generatora DELTA Max i akumulatora zapasowego, a cykl pełnego ładowania w tym trybie trwa 2 godziny.

Zaspokaja zapotrzebowanie na energię 99% urządzeń gospodarstwa domowego

Na napięciu wyjściowym 2400 W generator EcoFlow DELTA Max może zasilać 99% urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak czajniki elektryczne, klimatyzatory, grzejniki elektryczne, parownice i elektryczne suszarki do ubrań. Dzięki zastosowaniu technologii EcoFlow X-Boost, generator EcoFlow DELTA Max może również zasilać urządzenia pracujące na napięciu nie wyższym niż 3000 W, co zdecydowanie wyróżnia go na tle produktów konkurencyjnych o identycznej mocy.

Dodatkowe udogodnienia wprowadzone w generatorze EcoFlow DELTA Max to, między innymi: bardziej efektywne ładowanie z paneli solarnych, większe możliwości sterowania i monitorowania urządzenia z poziomu aplikacji EcoFlow App oraz ulepszona obudowa gwarantująca większą niezawodność i trwałość.

Seria EcoFlow DELTA

W pierwszych miesiącach tego roku firma EcoFlow wprowadziła na rynek system przenośnego zasilania DELTA Pro. Moc całego systemu po jednym naładowaniu zaspokaja podstawowe zapotrzebowanie na energię przeciętnego gospodarstwa domowego, w przypadku przerw w dostawie energii trwających nawet tydzień. Dzięki możliwości zwiększenia mocy do 25 kWh cały system można naładować w czasie krótszym niż dwie godziny i jest to pierwszy na rynku system akumulatorowy oferujący możliwość ładowania z różnych źródeł– sieci, ładowarki samochodów elektrycznych, paneli solarnych, źródeł energii wiatrowej i gazowej. W lipcu, w pierwszej fazie sprzedaży, obrót w niespełna dziesięć minut przekroczył 1 mln USD.

Po wprowadzeniu na rynek generatora EcoFlow DELTA Max, w czwartym kwartale 2021 r. EcoFlow planuje również wprowadzenie do sprzedaży generatora EcoFlow DELTA Max (1600) dla klientów wymagających mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Moc podstawowa generatora EcoFlow DELTA Max wynosi 1612 Wh, a po podłączeniu go do dwóch akumulatorów DELTA Max Smart Extra Batteries można ją zwiększyć do 5644 Wh.

W tym samym dniu zadebiutuje również innych produkt z serii DELTA, DELTA mini. Ważący zaledwie 10,7 kg i oferowany za cenę 1.099 EUR, DELTA mini jest najlżejszym i najbardziej ergonomicznym modelem generatorów z serii EcoFlow DELTA.

