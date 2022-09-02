EcoFlow запускает DELTA 2 -- незаменимый прибор для каждой семьи

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EcoFlow Europe s.r.o.

Sep 02, 2022, 01:00 ET

EcoFlow запускает DELTA 2 — незаменимый электроприбор для каждой семьи с самой высокой в отрасли скоростью зарядки 

БЕРЛИН, 2 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, специализирующаяся на экологически чистых энергетических решениях, сегодня представила DELTA 2 — модернизированную версию портативной зарядной станции DELTA. Благодаря самой высокой в отрасли скорости зарядки, в семь раз превышающей средний показатель, а также расширяемой емкости до 3 кВт⋅ч, сроку службы до 10 лет и прочим характеристикам, модель DELTA 2 станет незаменимым прибором для каждой семьи.

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EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station
EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

За счет мощного выхода переменного тока на 1800 Вт модель DELTA 2 станет идеальным резервным решением в период стремительно растущих цен на энергоносители и усиливающихся опасений относительно надежности энергоснабжения. Однако портативная зарядная станция DELTA 2 представляет собой нечто гораздо большее, чем просто аккумулятор. Модель DELTA 2 способна заряжаться на 80% всего за 50 минут, поддерживает зарядку с помощью портативных солнечных панелей за 3 часа и может обеспечивать электроснабжение 90% всей бытовой техники, что позволяет пользователям чувствовать себя как дома, даже если они находятся в кемпинге на открытом воздухе или живут в доме на колесах или коттедже без подключения к энергосети.

«Развивая успех оригинальной портативной зарядной станции DELTA, модель EcoFlow DELTA 2 демонстрирует наше стремление к совершенствованию существующих технологий, — заявил глава компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). —Скорость зарядки, в семь раз превышающая средний по отрасли показатель, расширяемая емкость до 3 кВт⋅ч и большая выходная мощность означают, что DELTA 2 станет современным, незаменимым устройством для всех семей. Независимо от того, используется ли модель DELTA 2 в домашних условиях, на открытом воздухе или в дороге, она устанавливает новый эталон экологически чистых энергетических решений».

Расширяемая емкость в рамках обширной экосистемы

Модель EcoFlow DELTA 2 емкостью 1024 Вт·ч также поддерживает расширяемую емкость, обеспечивающую повышенную производительность. Помимо этого, станция DELTA 2 может использоваться вместе с дополнительными аккумуляторами DELTA 2 Extra или DELTA Max Extra с впечатляющей емкостью 2048 Вт·ч и 3040 Вт·ч. Получаемое длительное время работы дает пользователям возможность использовать энергию по запросу как для повседневных задач, так и в качестве аварийного источника питания.

Помимо дополнительных аккумуляторов, модель DELTA 2 также совместима со всеми существующими устройствами экосистемы EcoFlow, что обеспечивает комплексное выполнение задач, связанных с генерацией, хранением и использованием электроэнергии. Экосистема EcoFlow, включающая в себя портативные солнечные панели, портативный кондиционер Wave, интеллектуальный генератор и многие другие изделия и аксессуары, беспрепятственно интегрируется с DELTA 2, избавляя пользователей от ограничений, связанных со стационарными источниками питания.

Лучшие в своем классе скорости зарядки 

Революционная технология X-Stream, которой оснащена станция DELTA 2, обеспечивает непревзойденный новый стандарт быстрой зарядки. Модель DELTA 2 может заряжаться от 0 до 80% всего за 50 минут, а полная зарядка возможна всего за 80 минут. Лучшая в отрасли скорость зарядки DELTA 2, в семь раз превышающая средний показатель, обеспечивает гибкость в любых сценариях, от внезапных аварийных ситуаций до кемпинга в последнюю минуту.

Сделайте выбор в пользу экологичных солнечных генераторов DELTA 2

Модель DELTA 2, идеально подходящая для активного отдыха на открытом воздухе, также может заряжаться с помощью портативных солнечных панелей EcoFlow. Поддерживая мощность до 500 Вт солнечной энергии, DELTA 2 может полностью заряжаться за 3–6 часов при помощи двух переносных солнечных панелей мощностью 220 Вт или одной панели мощностью 400 Вт, что обеспечивает экологически устойчивое энергоснабжение на открытом воздухе и в случае отсутствия доступа к энергосети.

Безопасный источник питания для 90% бытовых электроприборов

Мощный вывод переменного тока в 1800 Вт позволяет DELTA 2 поддерживать работу 90% всей бытовой техники, включая нагреватели, фены, кофеварки и электрические грили. Независимо от того, используете ли вы станцию в качестве резервного источника питания или для удовлетворения потребностей в энергоснабжении в поездках, 13 розеток модели DELTA 2 предлагают новый уровень энергетической свободы, одновременно обеспечивая питание всего, начиная с холодильников и телефонов и заканчивая стиральными машинами и дронами. Что касается высокомощных приборов, модель DELTA 2 дарит пользователям душевное спокойствие благодаря разработанной компанией EcoFlow технологии X-Boost, которая предотвращает перегрузку высокомощных устройств мощностью до 2400 Вт.

Лучший в отрасли срок службы 

Станция DELTA 2, использующая те же аккумуляторы LFP премиум-класса, что применяются в автомобилях Tesla, имеет срок службы, в 6 раз превышающий средний показатель по отрасли (500 циклов). Невероятный потенциал в 3000 циклов на протяжении всего срока службы означает, что пользователи могут удовлетворять свои потребности в энергоснабжении с помощью DELTA 2 в течение 10 лет.

Благодаря передовой системе защиты BMS (система управления аккумуляторными батареями), обеспечивающей безопасность подачи электропитания, а также эксклюзивной пятилетней гарантии модель DELTA 2 обеспечивает долговременную энергетическую безопасность, в отличие от любой другой портативной станции, представленной на рынке.

Сроки выпуска в продажу 

Модель EcoFlow DELTA 2 будет продаваться за €1199 (£1099) и будет доступна для заказа на сайтах EcoFlow начиная с 16 сентября.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию во всех странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:

Великобритания: uk.ecoflow.com
Франция: fr.ecoflow.com
Германия: de.ecoflow.com
Италия: it.ecoflow.com
Испания: it.ecoflow.com
Другие европейские страны: eu.ecoflow.com

Контакты для прессы

Donna Ding (Донна Дин)
PR-менеджер EcoFlow в Европе
[email protected]
+86 18138401354

Фото- https://mma.prnewswire.com/media/1887977/2.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.

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