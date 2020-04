Ecolog International et Treox unissent leurs forces pour améliorer la solution de désinfection 4.0 d'Ecolog dans la lutte contre la pandémie de COVID-19

EDS-4.0, qui fait partie de la solution Eco-Care d'Ecolog, vise à améliorer considérablement l'hygiène des procédés et de la désinfection industrielle en fournissant une solution transparente qui utilise également un principe actif 100 % biodégradable, non chimique et vert. La société est en discussion avec le secteur industriel afin d'accroître la productivité et la capacité avec prudence et en apportant un niveau élevé de soin et de sécurité.

Le désinfectant avec principe actif de Treox D élimine rapidement les virus, les bactéries, les germes et autres micro-organismes et ne tolère pas la résistance et les mutations. Il ne contient que des composants activés et ionisés de l'eau et du sel et il est non toxique, non irritant, respectueux de l'environnement et hautement efficace. Certifiée par diverses institutions, cette solution fabriquée en Allemagne est le résultat de plusieurs années de recherche et de tests.

Dans ses commentaires sur cette coopération, Ali Vezvaei, CEO du groupe Ecolog International, a déclaré : « La désinfection à haute fréquence et l'amélioration des procédés d'hygiène vont devenir partie intégrante de la continuité économique et sociale. L'utilisation de produits innovants tels que le principe actif Treox D nous aidera à fournir nos solutions de service de la manière la plus sûre et la plus durable et ce,sans nuire aux personnes ou à la planète. »

Marc Heineking, fondateur et CEO de Treox Industry Gmbh, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette coopération avec un fournisseur de services de premier plan tel qu'Ecolog. Grâce à la portée et la puissance mondiales d'Ecolog, nous serons en mesure de servir un plus grand nombre de communautés et d'industries. »

