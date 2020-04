Ecolog International spendet technische Geräte in schwierigen Corona-Zeiten für bedürftige Schüler und Schülerinnen

TETOVO, Nordmazedonien, 28. April 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Technologie, Umweltdienstleistungen, Energie, Logistik, Ingenieurwesen, technische Planung und Facility Management spendet elektronische Geräte wie z.B. Tablets an eine Vielzahl bedürftiger Kinder in Nordmazedonien. Die Endgeräte werden dringend von Schülern und Schülerinnen benötigt, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können, der vor einigen Wochen aufgrund der COVID-19 Pandemie eingeführt wurde.